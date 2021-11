Aries (marzo 21 - abril 20)

El día será muy entretenido y no faltarán momentos de diversión. Realizarás una actividad relacionada con lo artístico que reconforta tu espíritu y te hace sentir muy bien.



Tauro (abril 21 - mayo 20)

Mantén ese contacto con amigos que te dan buenas ideas y que te apoyan en todas tos metas. Recibirás muchos consejos de las redes sociales, pero no vuelques todo tu tiempo en ellas. Controla este aspecto.



Géminis (mayo 21 - junio 21)

Has dejado de lado ciertas relaciones y es momento de retomar. Quizá los interesas cambiaron, pero no te olvides de esas personas. Muchas de ellas te entregarán muy buenos momentos.



Cáncer (junio 22 - julio 22)

Encontrarás puntos en común con un compañero de trabajo o estudios, lo que te hace unirte más a esa persona. Esto te tomará bastante tiempo, pero date el espacio para disfrutar.



Leo (julio 23 - agosto 22)

Te gusta proteger a tus seres queridos. Hoy no dejarás que nadie se meta en tus asuntos. Pondrás límites y te escucharán. Conseguirás tu propósito.



Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Te uniste a un proyecto con una persona a la que no conocías demasiado. Pasarás muy buenos ratos, aplicarás tu inteligencia y conocimientos. Sigue por ese camino.



Libra (septiembre 23 - octubre 22)

Están pasando muchas cosas por tu cabeza y es importante que se lo cuentes. No tengas vergüenza o miedo de hacerlo. Te ayudará.



Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

Esta jornada ganarás una batalla en la que pusiste mucho empeño. Tu estrategia dará resultado. Ahora debes ponerte a pensar cuál es el siguiente paso.



Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Has estado muy pendiente de tu salud, pero no te obsesiones. No es sano estar todo el día pensando en posibles enfermedades. Relájate, si todo está en orden no es necesario indagar más allá. Evita malos ratos por cosas que no valen la pena.



Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Sé cuidadoso, porque la parte más fuerte de tu carácter estará presente hoy. Quizás esta jornada seas un poco obstinado. No te empeñes en algo que no tiene sentido.



Acuario (enero 21 - febrero 19)

Una persona conocida quiere compartir un tiempo especial contigo. Tendrás que hacer un espacio en tu agenda. Pon atención en lo que busca, porque sus objetivos son claros, pero puede que no coincidan con los tuyos.



Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Hoy no te conviene dejarte llevar por ese cercano que intenta aconsejarte, ya que no ve las cosas como tú. Defiende tus acciones y la manera que crees correcta de hacer las cosas. Tienes derecho a decidir.