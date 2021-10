Aries (marzo 21-abril 20)

Los hechos te han dado la razón y ahora sales con refuerzo mental de una lucha de poder en la que has puesto las cosas muy claras. Esa sinceridad te ha funcionado y has ganado respeto por parte de muchas personas. Hay datos que desconoces, pero son positivos.



Tauro (abril 21-mayo 20)

Lo que hoy se te va a ocurrir es algo que realmente te puede traer beneficios de alguna clase. Será un idea feliz y no debes guardarle en un cajón. Intenta ponerla en marcha y si necesitas alguna clase de ayuda plantéate cómo conseguirla. Lo lograrás.



Géminis (mayo 21-junio 21)

Algún acontecimiento te hará replantearte algunas cosas, porque tu sentido del deber será muy intenso y eso significa que adquieres responsabilidades o que dejas cosas más lúdicas y divertidas de lado. Pero así te sientes con una perspectiva nueva.



Cáncer (junio 22-julio 22)

Lo material, lo económico, es lo que más va a estar presente hoy ya que tendrás que realizar un pago o adquirir algo que supone bastante dinero y eso te hará tener cierta zozobra y nervios. Debes tranquilizarte porque todo va a salir bien.



Leo (julio 23-agosto 22)

Un día muy interesante en el que te van a llegar muchos mensajes que te harán notar lo que la gente te aprecia. Te gustará ver que no te olvidan tus mejores amigos y amigas o familiares y eso lo cierto es que te reconforta y te hace sonreír mucho.



Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Estarás con mucha predisposición a implicarte en temas sociales. Si alguien alza la voz contra la injusticia o protesta por algo, no vas a tener ninguna duda en unirte a esa queja. Pero mira bien en quien depositas tu confianza en esos temas.



Libra (septiembre 23-octubre 22)

Es importante que hoy tomes conciencia de lo que de verdad necesita tu organismo y dejes atrás ciertas costumbres que realmente no te están llevando a ningún lado positivo incluso si ahora no te das cuenta o no sientes nada. La vida sana es la mejor prevención.



Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Has pasado por unos momentos duros que ahora ya te parecen más lejanos y aunque aún tienes muy presentes esas experiencias, lo cierto es que ya estás pasando a otra fase en la que te recuperas y gestionas todo eso con otra perspectiva más tranquila.



Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Estarás muy sociable, por eso cualquier reunión en la que participes va a ser muy de tu agrado e incluso beneficiosa para ti porque tu carisma será innegable. Aprovéchalo para acercarte a esa persona con la que has tenido algún desencuentro.



Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Aléjate del bullicio y cultiva la serenidad todo lo que puedas. Un poco de yoga, o meditación o cualquier clase de ejercicio que te haga estar más contigo te vendrá bien. Inténtalo, aunque en principio no te convenza mucho. Cambiarás de idea.



Acuario (enero 21-febrero 19)

Ten cuidado con ciertas actitudes que hacen parecer que temes algo o que tienes demasiada inseguridad. Insistir demasiado en las redes sociales y subirse a todos los carros no es tan conveniente como parece. Mide más tus intervenciones.



Piscis (febrero 20-marzo 20)

Debes ponerte las pilas para tener un poco más de orden en todo lo que se refiere a tu vida personal en cuanto a documentos, papeles, correos, etc. Corres el riesgo de perder una información importante por ese desorden en le que te has instalado.