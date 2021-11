Aries (marzo 21-abril 20)

Alguien te hace un planteamiento que no te convence sobre un asunto del que esperas una respuesta hace algún tiempo. No debes ceder, pero discútelo con argumentos y tranquilidad, sin mal tono. Intenta potenciar tus habilidades sociales.

Tauro (abril 21-mayo 20)

No debes dejar de lado hoy todo lo relacionado con las cuentas y con el dinero, ya que cuanto más pendiente estés de esos temas, mejor pueden funcionar. Alguien te sugiere algo interesante que debes pensar seriamente. Es bueno.

Geminis (mayo 21-junio 21)

Si corres en pos de una felicidad demasiado utópica, no vas a encontrarla con la rapidez que esperas. Es mejor que busques dentro de ti y no esperes que sea lo externo lo que te marque. Se más realista para adecuar tus objetivos.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Puedes pensar que alguien te está intentando hacer una mala jugada respecto a una persona que te atrae y que quiere llamar su atención por encima de todo. Hoy tendrás la oportunidad de saber la verdad. Que no note nadie que te has enterado.



Leo (julio 23-agosto 22)

Te llevarás una sorpresa con alguien que te parecía poco de fiar y sin embargo te va a demostrar que es una persona muy honesta y que está dispuesta a ayudarte, a hacer algo por ti que no te imaginabas. Sonríe y deja que esa corriente positiva te invada.



Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Puede que guardes algún secreto y que hoy una persona no muy cercana intente sonsacártelo. Pero no debes ceder al impulso de contarlo, al menos no de momento, quizá más adelante. Por la noche tendrás tiempo de pensar cuándo lo harás.



Libra (septiembre 23-octubre 22)

Tu ego se refuerza por la mirada que tienen de ti los demás. Alguien habla de tu valor o de tu éxito en circunstancias muy complicadas y eso te hace sentir que lo has hecho muy bien. Y es cierto, debes alegrarte de cómo has reaccionado y de lo que supone.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Hoy no será una jornada especialmente señalada en nada y lo mejor que puedes hacer es buscar ese tiempo para ti, para pensar en lo que deseas y en conocerte mejor o simplemente para cuidarte un poco más y descansar. Te conviene.



Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Hay una persona de la familia que realmente te preocupa porque no cede en algo que crees es bueno para ella. Prueba a que la convenza alguien de fuera de la familia, un amigo o una amiga de confianza. Esa será una estrategia con éxito.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

No te debe dar pereza encarar una tarea que sabes es necesaria para que algo funcione mejor en el hogar o mejore la calidad de vida tuya o de los más cercanos. Ponte a ello sin pensarlo más y olvida lo demás, verás qué pronto lo terminas.



Acuario (enero 21-febrero 19)

No te va a quedar más remedio que hacer un favor a una amiga o a un amigo aunque eso suponga madrugar o cualquier otra molestia que te sacará de tu rutina habitual. Hazlo con tu mejor ánimo. Todo en la vida es una ley de compensaciones.



Piscis (febrero 20-marzo 20)

Te conviene mucho ahora dar una imagen fuerte y poderosa para conseguir cierto objetivo. Cuanto más confíes en ti y en tus posibilidades de seguir hacia adelante, más fácil será. Lo verás muy pronto. Tu pareja te va a apoyar en ese objetivo.