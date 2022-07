Por primera vez en la historia la Superintendencia de Medioambiente (SMA) ordenó revocar tres permisos de resolución de calificación ambiental a una empresa y una multa de más de $900 millones. La empresa en cuestión es Nova Austral, a quien se le castigarán tres centros en la comuna de Cabo de Hornos, región de Magallanes; producto de la sobreproducción de salmones en un Parque Nacional.

Según explicó el Superintendente de Medio Ambiente (S), Manuel Ibarra, “es primera vez que se les quita un permiso ambiental a una empresa por el tipo de infracción que cometen. Hemos tomado la decisión de revocar tres resoluciones de calificación ambiental de la empresa Nova Austral, esto debido a que hemos probado que sobreprodujo salmones en tres de sus centros, generando un daño ambiental importante, además, en un área protegida en el Parque Nacional Alberto de Agostini”.

Para la autoridad medioambiental, la medida no tiene que ser tomada como una advertencia para las empresas que cumplen con la normativa ambiental vigente, sino que es para las que no cumplen. “Esta es una señal, más que a la industria, a los infractores, esto no puede volver a ocurrir”, puntualizó.

En detalle, la SMA verificó que “en el caso del CES Cockburn 14 se comprobó que, durante el ciclo productivo comprendido entre los meses de octubre de 2015 y mayo de 2017 registró una sobreproducción sobre un 15% más de lo permitido. En tanto, en el CES Cockburn 23, durante el ciclo productivo comprendido entre los meses de enero de 2016 y noviembre de 2017 se demostró una sobreproducción en más de un 30%. Finalmente, en relación con el CES Aracena 10, se constató una excedencia de producción de salmones sobre un 25% del ciclo productivo 2016-2017”.

Respecto a la sanción el superintendente enfatizó que “no es posible que se generen estos niveles de sobreproducción que causan daño ambiental en áreas protegidas como lo es el Parque Nacional Alberto de Agostini. Estamos frente a un infractor contumaz, que ya tiene una serie de procedimientos graves en la SMA. Con esto esperamos que el titular pueda mejorar su conducta ambiental en todos los centros que aún tiene”.

Ibarra a su vez explicó el daño ambiental de la sobreproducción de salmones, argumentando que “al tener más peces en el agua se genera más alimento y más fecha y esto genera más carga orgánica al cuerpo de agua, dejándola sin oxígeno. Constatamos medioambientes azóticos, es decir, sin vida. Estamos hablando de hectáreas de un Parque Nacional, que es uno de los más grandes de Chile”.

Además de la revocación de las resoluciones de calificación ambiental, la SMA aplicó una multa de 1.300 Unidades Tributarias Anuales (UTA), lo que equivale a un monto de $903.668.800 a julio 2022.

El devenir del procedimiento “es que esta sanción puede ser reclamada por la empresa y además tendrá que cumplir con el trámite de consulta ante el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia”, explicó el superintendente Ibarra.