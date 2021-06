Elecciones Gobernadores | ¿Cómo saber si tengo que votar este domingo en segunda vuelta?

En mayo pasado se llevaron a cabo las mega elecciones, que entre otras cosas permitirían determinar a los nuevos Gobernadores Regionales, un nuevo cargo que tiene como labor principal presidir el consejo regional y fiscalizar los servicios públicos que dependan o se relacionen con el gobierno regional.

Sin embargo, en esa instancia los candidatos de 13 regiones de país no alcanzaron los porcentajes de votos suficientes para proclamarse como Gobernadores. Por este motivo, este domingo 13 de junio se realizará la segunda vuelta de dichas elecciones.

Si tienes dudas respecto de este nuevo proceso electoral, no sabes si es obligatorio participar de estas elecciones o cuáles regiones deben votar, continúa leyendo esta nota.

¿Es obligatorio ir a votar?

Desde 2012 rige en Chile la Ley Nº 20.568 que regula el voto voluntario.

Esta ley no obliga a sufragar, es decir, es una votación voluntaria y, por lo tanto, si alguien no emite su voto este domingo 13 de junio, no necesita acudir a Carabineros, ni tampoco se expone a una multa.

Si quieres ir a votar en esta segunda vuelta, puedes conocer tu local de votación AQUÍ. Deberás ingresar tu RUT, sin puntos y con guion.

¿En qué regiones se vota?

Las 13 regiones que deben votar y sus candidatos son:

Región de Arica y Parinacota

- Enrique Segundo Lee Flores (IND)

- Jorge Díaz Ibarra (DC)

Región de Tarapacá

- José Carvajal (Comunes)

- Marco Perez (IND).

Región de Antofagasta

- Ricardo Diaz (IND)

- Marco Diaz Muñoz (RN)

Región de Atacama

- Carlo Pezo (IND)

- Miguel Vargas (IND)

Región de Coquimbo

- Krist Naranjo (IND)

- Marco Sulantay (UDI)

Región Metropolitana

- Claudio Orrego (DC)

- Karina Oliva (Comunes)

Región de O´Higgins

- Pablo Silva (PS)

- Eduardo Cornejo (UDI)

Región del Maule

- Cristina Bravo (DC)

- Francisco Pulgar (IND)

Región de Ñuble

- Oscar Crisostomo (PS)

- Jezer Sepulveda (UDI)

Región del Biobío

- Rodrigo Diaz(IND)

- Flor Weisse (UDI)

Región de la Araucanía

- Eugenio Tuma (PPD)

- Luciano Rivas (IND)

Región de Los Ríos

- María José Gatica (RN)

- Luis Cuvertino (PS)

Región de Los Lagos

- Patricio Vallespín (DC)

- Ricardo Kuschel (RN)

Las únicas regiones que se eximen de esta segunda vuelta, porque ya eligieron a sus Gobernadores Regionales, son:

- Región de Valparaíso: Rodrigo Mundaca)

- Región de Aysén: Andrea Macías

- Región de Magallanes: Jorge Flies