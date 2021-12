Las Cajas de Compensación son entidades privadas que administran prestaciones de seguridad social y están a cargo de pagar diversos beneficios y subsidios, u otorgar créditos sociales y otras prestaciones a sus afiliados.

En Chile hay cinco cajas de compensación:

1. CCAF Los Andes

2. CCAF La Araucana

3. CCAF Los Héroes

4. CCAF 18 de Septiembre

5. CCAF Gabriela Mistral

Algunos de los beneficios que entregan son:

- Asignación familiar

- Subsidios por incapacidad común

- Subsidio por incapacidad laboral temporal mediante licencias médicas

- Pago del prenatal y postnatal

- Licencias por enfermedad grave de niños menores de 1 año

- Subsidio de Cesantía

- Bonos por fallecimiento

- Bonos por matrimonio

- Bonos por nacimiento o escolaridad

- Becas de estudio

- Convenios médicos

- Centros vacacionales o recreacionales

Si estás en busca de beneficios, pero no sabes cuál es tu Caja de Compensación, no te preocupes, porque te contamos a continuación cómo hacer la consulta.



¿Cuál es mi Caja de Compensación?

La Superintendencia de Seguridad Social habilitó una plataforma para conocer a qué Mutualidad de Trabajadores y Caja de Compensación perteneces.

Para ello, debes ingresar a "Mi Portal" en www.suseso.cl/miportal.

Una vez dentro, accede con tu Clave Única.

En "Mi Portal" podrás encontrar información relevante respecto a la seguridad social, como licencias médicas, cargas familiares, y la Mutual de Trabajadores/as y Caja de Compensación.