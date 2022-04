Instagram es quizás la aplicación más popular en tema de redes sociales, considerando PC y dispositivos móviles Android y IOS. Desde su lanzamiento en el año 2010 se podría confirmar que ha ido reemplazando a aplicaciones como Facebook en el tema de las interacciones sociales, pero, lo que muchos se preguntan es cómo saber quién revisa tu perfil en esta red social, y las respuestas no son muchas.

¿Cómo puedo saber quien ve mi perfil de Instagram?

La respuesta es que todavía no hay una aplicación o un paso especial en la misma aplicación para responder la pregunta. Hasta ahora una de las formas para intentar saber quien ve tu material es simplemente a través de las historias, tanto de las que uno sube y aparecen en el inicio de quien te sigue, como también de las historias destacadas que uno guarda en su perfil.

Aunque también otra forma para intentar obtener información acerca de quien revisa tu perfil es simplemente activando notificaciones, las cuales te avisarán quienes son los personas que dan me gusta a tus publicaciones. Eso no responde la pregunta, pero si hay me gusta de forma continúa podría considerarse que esa persona está viendo tu perfil.