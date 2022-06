Amazon pretende abrir operaciones en Chile. La proyección es que el gigante del comercio electrónico abra un centro de operaciones en el país dentro del próximo año, con el fin de llegar a zonas donde no aún no tiene presencia.

La intención es calar de lleno en el mercado latinoamericano y para ello se consideraría un catálogo especial de ventas.

Además de Chile, la firma estadounidense también estudia la posibilidad de llegar a Colombia dentro de Latinoamérica; así como también a Sudáfrica y Nigeria, en África; y a Bélgica, en Europa.

La noticia que Amazon pretende amplificar su mercado se da en medio de un panorama que no favorece del todo a la compañía. Esto debido a que las cifras marcadas en las últimas temporadas no han sido tan favorables.

De hecho, el panorama en Estados Unidos es preocupante. Todo debido a que tras los momentos más complejos de la pandemia del COVID-19, las ventas no han vuelto a crecer. Un reflejo del delicado momento de la compañía es que su cuota de mercado creció apenas 0,2% en el primer semestre 2022.

Sin embargo, a nivel internacional, fuera de EEUU, las proyecciones son opuestas. De ahí la surge la idea de ampliarse a mercados como el latinoamericano y el africano.

En este escenario, Chile y Colombia juegan un papel clave: las proyecciones prevén un incremento de consumo del 38% y 26%, respectivamente, para el 2025. Ello se traduciría en ventas sobre los US$7.000 millones.