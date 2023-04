Este lunes 1 de mayo es el Día del Trabajador y desde ya te adelantamos que el comercio no funcionará de manera habitual.

El comercio suele ser muy concurrido durante los días feriados debido a que gran parte de los trabajadores ocupa esto días para disfrutar de distintos panoramas en familia. Cabe consignar que este lunes 1 de mayo será feriado irrenunciable y como resultado no todo el comercio estará abierto.

¿Abrirán los mall, cines y restaurantes este lunes 1 de mayo?

El mall se encontrará cerrado para el público durante este 1 de mayo, pero existen algunas excepciones que si podrán abrir durante este día:

Clubes

Restaurantes

Establecimientos de entretenimiento (cines, espectáculos en vivo, discotecas, pubs y cabarets).

Locales comerciales en los aeródromos civiles públicos y aeropuertos

Casinos de juego y otros lugares de juego legalmente autorizados.

Establecimiento de venta de combustibles.

Farmacias de urgencia y farmacias que deban cumplir turnos fijados por la autoridad sanitaria.

Tiendas de conveniencia asociadas a establecimientos de venta de combustibles.

¿Qué significa que sea irrenunciable?

Esto quiere decir que durante el día irrenunciable el comercio no funcionará de forma habitual, es decir, a menos que no pertenezca a ciertos rubros específicos, no tendrán la obligación de abrir sus puertas como los mall, supermercados, entre otros.

En cambio, están excluidos de esta medida los restaurantes, cines fuera de centros comerciales, farmacias de turno y bencineras , estos pueden funcionar de forma normal. Por otra parte podrán de igual manera funcionar los negocios, siempre y cuando sean atendidos por sus propios dueños.

Las multas por no respetar la medida