VER en USA | Argentina vs Chile EN VIVO: Pronósticos, cuándo, cómo y dónde ver las Eliminatorias Qatar 2022

Las selecciones de Argentina y Chile juegan el jueves 3 de junio en el Estadio Único de Santiago del Estero por la jornada 7 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. El conjunto Albiceleste de Lionel Messi quiere ganar como local para no perderle pisada al líder Brasil, mientras que La Roja, liderada por Arturo Vidal dentro del campo, necesita sumar de a tres para acercarse a los primeros puestos. Entérate cómo seguir el partido en vivo y en directo desde los Estados Unidos, los horarios, pronósticos y la previa del encuentro.

El certamen se reanuda tras la suspensión de las fechas programadas para marzo 2021, debido a la pandemia de Covid-19. En esta oportunidad, los dirigidos técnicamente por Lionel Scaloni intentarán extender su racha de invicto en el torneo, tras ganar tres y empatar uno de los duelos disputados.

Por otro lado, Chile debe recuperarse luego de su derrota ante Venezuela como visitante en la última jornada. Fue la segunda caída para el seleccionado de Martín Lasarte, el cual suma cuatro unidades y se coloca a ocho por debajo de Brasil.

Argentina vs Chile: Cuándo y a qué hora ver en vivo en USA

Este emocionante encuentro entre Argentina y Chile se disputará a las 8:00 PM (ET), 7:00 PM (CT), 6:00 PM (MT), 5:00 PM (PT) de Estados Unidos. Además, será transmitido en vivo y en directo por FuboTV, que tiene los derechos exclusivos de streaming de todas las Eliminatorias CONMEBOL Sudamericanas.

Día: Jueves, 3 de junio, 2021

Hora en Estados Unidos: 8:00 PM (ET), 7:00 PM (CT), 6:00 PM (MT) y 5:00 PM (PT)

Lugar: Estadio Único de Santiago del Estero, Argentina

Argentina vs Chile: Dónde ver en vivo y en directo Eliminatorias Qatar 2002

Si vives en Estados Unidos, puedes ver el streaming del partido entre Argentina y Chile en vivo y en directo exclusivamente por FuboTV, en una trasmisión que también contará con análisis y las jugadas más destacadas de las Eliminatorias CONMEBOL Sudamericanas de cara al Mundial de Qatar 2022.

Estados Unidos: FuboTV

Argentina vs Chile: Pronósticos en Estados Unidos

El conjunto Albiceleste comenzó las Eliminatorias Sudamericanas con el pie derecho y no es sorpresa verlo como el gran favorito para quedarse con el triunfo como local en el próximo encuentro ante La Roja. Para aquellos amantes de los números, FuboTV ofrece a sus suscriptores dentro de sus aplicaciones Roku y Android un panel de estadísticas en directo durante las transmisiones. En las mismas, los espectadores podrán responder preguntas sobre el encuentro –como por ejemplo, ‘¿quién marcara primero en el segundo tiempo?’- y ganar grandes premios.