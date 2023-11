Las críticas de Alexis Sánchez a las instalaciones de Juan Pinto Durán calaron hondo en la ANFP. El Niño Maravilla no se guardó nada para cuestionar el estado de la casa de la selección chilena, algo que causó respuesta en el ente del fútbol chileno.

“En Juan Pinto Durán me gustaría tener una cancha como corresponde, o una ducha. Hay tres duchas que no funcionan y hay que esperar para que se bañe el otro. Una selección no puede trabajar así”, fueron las palabras del Niño Maravilla tras el 0-0 ante Paraguay.

Pues bien, el propio Pablo Milad tomó cartas en el asunto. El presidente de la ANFP se las dio de guía para mostrar esas mismas instalaciones a los timoneles de los clubes del balompié criollo.

Según información entregada por La Tercera, en la previa de un nuevo Consejo de Presidentes, el curicano decidió llevar a los dirigentes a un almuerzo en las instalaciones de Juan Pinto Durán.

Posterior a eso, el curicano realizó una visita guiada por el recinto de Macul. Es más, se detalla que incluso los presidentes ingresaron a la zona de las duchas, justo uno de los lugares en los que Alexis Sánchez fue más incendiario con sus palabras.

Cabe recordar que Juan Pinto Durán recibió una importante refacción en marzo de este año. Destacan trabajos en las habitaciones de lo jugadores, esto para entregar en un lugar cómodo en el que puedan hospedarse y no tengan que trasladarse a un hotel.

Además, el comedor fue refaccionado para brindar más espacio a los deportistas al momento de las diferentes comidas del día. Obviamente que los camarines también recibieron algunos detalles, redondeando una mano de gato más que necesario para las instalaciones de la Roja.

¿Cuándo fue inaugurado Juan Pinto Durán?

La casa de la selección chilena fue inaugurado en 1961 de cara a lo que sería el Mundial en Chile un año después. Obviamente que el tiempo no ha pasado en vano, ya que hay muestras de sobra de que las instalaciones se han ido quedado atrás en cuanto a infraestructura y modernidad.

Esto ha generado que en la ANFP busquen terrenos en la Región Metropolitana para la dar con un nuevo Juan Pinto Durán, algo que lamentablemente ha sido más complicado de lo esperado en los últimos años.

