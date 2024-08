La Roja vuelve a competir en menos de un mes y la situación de dos figuras genera preocupación. Claudio Bravo y Alexis Sánchez todavía no encuentran clubes para continuar su carrera, por lo que llegarán a las Eliminatorias al Mundial 2026 con bastante menos ritmo que sus compañeros.

Uno de los que enciende las alarmas respecto a esta situación es Julio Rodríguez. En diálogo con RedGol, el formador de Claudio Bravo se vio especialmente preocupado por la situación del golero, quien terminó contrato con el Real Betis y todavía no define cuál será su próximo paso profesional.

“Preocupa. Por mucha calidad que tengan, si no han hecho una pretemporada y aparte no tienen equipos… Se hacen juegos reducidos y no es lo mismo. Eso es muy necesario, se ven los tiempos, la ubicación, todo. Si no, un arquero pierde la sensibilidad de tiempo y espacio, y se complica el puesto”, advirtió.

“Cuando no hay pretemporada, hay problemas de reacción porque no están habituados a hacer fútbol. Eso es difícil”, comentó Rodríguez, quien también habló de Alexis. “Si está haciendo fútbol con sparring, le ayudará. Ahí mejora sus controles, sus pases. Yo no creo que pierda esas cosas. La resistencia puede afectarle, porque puede no estar listo para jugar 90 minutos”.

Urgen a Claudio Bravo y Alexis Sánchez: “Quedan más limitados”

“La situación preocupa, porque no están trabajando con equipos. La pretemporada con un equipo dura tres o cuatro semanas y se adaptan física, técnica y tacticamente al grupo. Si no lo hacen, quedan más limitados”, advirtió Julio Rodríguez sobre Claudio Bravo y Alexis Sánchez.

Los dos jugadores de la selección chilena todavía no informan qué harán con sus futuros. Ambos siguen entrenando. En el caso de Alexis, estuvo haciendo trabajos en Juan Pinto Durán junto a Mauricio Isla.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.