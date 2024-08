Fabián Estay, ex seleccionado nacional, manifestó su preocupación con Alexis y Bravo de cara a las eliminatorias que se juegan en septiembre porque no tienen ritmo al no entrenar con ningún equipo.

Falta un mes para que la selección chilena vuelva a jugar. Será en las eliminatorias, el 5 de septiembre, cuando deba visitar Buenos Aires para enfrentarse a Argentina, actual campeón del mundo y de América.

Una parada complicada para la Roja que tiene a dos de sus baluartes aún sin equipo, pues Claudio Bravo y Alexis Sánchez no han definido club para su futuro.

Un hecho que los tiene entrenando de manera personal, que no es lo mismo que hacerlo junto a un equipo. Y eso preocupa a ex seleccionados nacionales.

Para Fabián Estay, mundialista de Francia 98, señaló a Redgol que “se está dando ventaja porque Gareca los tiene considerados, son dos jugadores de mucha experiencia, de mucho oficio, sobrevivientes de la Generación Dorada. Ya deberían estar entrenando en algún equipo”.

Agregó que incluso pudieron tocar la puerta del Monumental para agarrar ritmo. “Claudio pudo haber ido a entrenar a Colo Colo, digo yo. Si estuvieran en Colo Colo no me preocuparía. Entrenar solo no es lo mismo que jugar. Alexis también jugó en Colo Colo y podría pedir permiso también para entrenar ahí”, señaló Estay.

Alexis ha entrenador en Pinto Durán las últimas semanas

“El timing y la precisión es importante, no es lo mismo entrenar solo que hacerlo colectivamente. No será fácil para dos emblemas de la selección. Son dos referentes que no tienen equipo, tienen un futuro incierto y no están entrenando”, agregó.

Temor por la parte física

Estay agregó que “el Flaco Gareca hablará con ellos y los tendrá en cuenta para esta fecha, donde Argentina es lo más complicado y hay que pensar en no perder con el presente de la selección”.

También indica que “los jugadores importantes deben estar en buena forma, porque la parte física después de los 35 o 36 años es un soporte importante para un buen rendimiento”.

En tanto Coke Contreras, que estuvo en la Copa América de 1987 con Chile, señaló que “si ellos se plantean su participación en eliminatorias es lógico que afecta que no estén en un club, a pesar del trabajo del día a día. El tema de la competencia es muy importante para tener a los jugadores en las mejores condiciones. Eso inquieta”.

De todas maneras confía que “van a lograr conseguir estar en un club luego. Ojalá, al ver estas dificultades, se decidan por nuestro fútbol, pues son los últimos años de su carrera. Uno debe saber reconocerlo. Ojalá jugaran en Chile, así los podríamos disfrutar acá”.