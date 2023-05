La nómina para un nuevo microciclo de la selección chilena Sub 23 llegó con una sorpresa. El técnico Eduardo Berizzo incluyó al defensa de Universidad de Chile Matías Zaldivia, quien no había sido considerado en ninguna convocatoria desde su nacionalización en 2021.

El zaguero nacido en Argentina puede participar del proceso pese a su edad (32), ya que los Juegos Paranamericanos 2023 permitirán que la Sub 23 tenga tres excepciones mayores. Pero igualmente su llamado genera sorpresa, ya que no lo logró en sus años en Colo Colo, pero sí ahora que está en el conjunto azul.

La realidad es que una nominación a la Roja era un sueño del zaguero desde que estaba en el Estadio Monumental. Ya en 2018, cuando le faltaban años para alcanzar el tiempo requerido para su nacionalización, el defensa central aseguraba que quería jugar por el combinado chileno.

“En dos años y medio pueden pasar muchas cosas, pero obviamente me gustaría jugar por la selección. Sé qué la selección argentina está lejísimo. Y con Chile me permite jugar un Mundial. Por lo bien que me trató este país, me encantaría”, decía el jugador en 2018.

Zaldivia recibió su carta de nacionalización en diciembre de 2021, cuando seguía vistiendo el blanco y negro de Colo Colo, en una ceremonia donde también la obtuvo Diego Buonanotte (en ese entonces en Universidad Católica). Tendrían que pasar casi dos años para un llamado a Zaldivia a la Roja, aunque cabe recordar que no es para la adulta.

El momento lo debe tomar por sorpresa incluso a él, que en noviembre de 2022 declaró: “La Roja no está en mis horizontes. Tengo 31 años, en enero cumplo 32 y la selección chilena está en el proceso de renovación con gente joven. Tienen muy buenos centrales”.