Chile ya está en tierra derecha de cara a los partidos ante Perú y Venezuela por la fecha 3 y 4 de las Eliminatorias Sudamericanas. El equipo de todos se prepara, desde este fin de semana, en Juan Pinto Durán, para afrontar dons encuentros que asoman como vitales en la lucha por clasificarse.

Y uno de los problemas que el equipo intentará subsanar, en comparación con lo ocurrido en la fecha de septiembre, ante Uruguay y Colombia, es la falta de gol. Al elenco de Eduardo Berizzo le costó mucho crearse ocasiones de peligro y buscará sacudirse de la anemia en ofensiva en esta doble fecha.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.

Para ello, Berizzo volvió a citar a dos viejos conocidos de La Roja: Felipe Mora y Diego Rubio. Los delanteros del Portland Timbers y Colorado Rapids respectivamente, han maravillado al DT de la Selección y por ello volvió a convocarlos tras un tiempo ausentes.

Incorporaciones que el DT explicó en conferencia de prensa, donde señaló que “contamos con dos atacantes específicos. Diego ya había estado, Felipe no. Están con nosotros, entrenaremos juntos esta tarde y mañana definiremos la formación”.

“Es un agrado contar con centrodelanteros con gol. Han convertido, así que para nosotros la posibilidad es muy buena y elegiremos la mejor formación de cara a una Fecha FIFA importante. La presión está añadida siempre en las Eliminatorias. Jugar en casa nos exige una victoria y eso es lo que buscaremos”, agregó.

Además, destacó que “el llamado de Rubio y Mora tiene que ver con eso (la falta de gol). Ellos tienen pericia para conectar el ultimo tiro”. Eso sí, aclaró que “la falta de gol también obedece al funcionamiento, no solo a quienes están en el área y los atacantes”.

“Hay que generar ocasiones claves y la responsabilidad no sólo recae en el delantero, así como si la defensa no está bien no sólo recae en los cuatro defensores, sino de un conjunto y sistema que nos permita defender bien y presionar juntos”, reflexionó.

“El ataque depende de elaborar jugadas claras y diversas, y darles la posibilidad a nuestros delanteros de convertir. Cualquiera puede convertir si encuentra la mejor jugada”, sentenció.

¿Cuándo juega la Selección Chilena?

Los próximos partidos del Equipo de Todos en el camino al Mundial 2026 son el jueves 12 de octubre, recibiendo a Perú en el Estadio Monumental, desde las 21:00 horas; y el martes 17, visitando a Venezuela en Maturín, a las seis de la tarde.