La Roja tiene dos nuevos desafíos en las Eliminatorias de la Conmebol. Chile enfrenta la última fecha doble del 2023 y lo hace ante dos rivales bastante complejos, por lo cual serán duelos claves en el sueño de alcanzar la clasificación a una nueva Copa del Mundo.

Ya se han disputado cuatro jornadas del camino al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México de 2026. Los resultados no han sido los esperados, debido a que la selección solo suma 4 puntos. Una cosecha que nuevamente ha puesto el foco sobre el trabajo de Eduardo Berizzo, quien desde su llegada a Juan Pinto Durán ha debido lidiar con los constantes cuestionamientos.

Los Juegos Panamericanos que recién finalizaron, sirvieron que para que Berizzo pudiera ver caras nuevas que podrían ser consideradas ahora en La Roja adulta. Además, la medalla de plata dejó buenas sensaciones que le hacen ganar oxígeno al cuestionado entrenador. En los dos duelos que se vienen en noviembre, Chile está obligado a conseguir una buena cosecha para no comenzar a alejarse de la siguiente cita planetaria.

¿Cuándo juega La Roja por Eliminatorias?

Chile tendrá dos duelos por el camino a las Copa del Mundo 2026 y esta es la programación y rivales:

Chile vs Paraguay – jueves 16 de noviembre a las 21:30 horas en el Estadio Monumental de Santiago.

– jueves 16 de noviembre a las 21:30 horas en el Estadio Monumental de Santiago. Ecuador vs Chile – martes 21 de noviembre a las 20:30 horas en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito.

Rivales directos

La Roja se encuentra en el 8° lugar de las Eliminatorias con 4 puntos. La última presentación nacional fue la goleada sufrida ante Venezuela en condición de visita. Si el proceso clasificatorio terminara hoy, la selección nacional estaría fuera de la siguiente Copa del Mundo, algo impensado teniendo en consideración que son seis los países que obtienen cupo directo, mientras el séptimo va al repechaje.

Por lo descrito anteriormente, los duelos ante Paraguay y Ecuador son muy importantes. Por si fuera poco, tanto la Albirroja como la Tri anteceden a La Roja en la tabla de posiciones en el 7° y 6° lugar, respectivamente, también con 4 puntos. Incluso la situación podría ser peor, debido a que los ecuatorianos comenzaron las Eliminatorias con 3 unidades menos por el bullado caso Byron Castillo.

Chile vive un complejo presente a nivel institucional. La Roja no va a una Copa del Mundo desde Brasil 2014 y los fallidos procesos a Rusia 2018 y Qatar 2022 dejaron una herida que todavía no cicatriza. Los últimos problemas que ha enfrentado el fútbol nacional, incluyendo el bochorno de la final femenina de los Panamericanos sin arquera, hacen que el ambiente esté tenso.

Los duelos ante Paraguay y Ecuador, para bien o para mal, pueden terminar marcando el camino de La Roja. Eduardo Berizzo ganó un poco de crédito con la obtención de la medalla de plata con la Sub 23 en los Juegos Panamericanos, pero no le servirá de mucho si no logra sumar en las Eliminatorias. Dos derrotas podrían marcar el fin de su proceso.