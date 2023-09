Con el inicio de las Eliminatorias también comienza la ilusión de llegar a un nuevo Mundial. Chile busca regresar a una cita planetaria luego de jugar por última vez en Brasil 2014. Acá te contamos todos los detalles sobre lo que será el siguiente torneo de selecciones.

¿Cuándo es el próximo Mundial?

La siguiente cita planetaria será en el año 2026. A diferencia de lo ocurrido en Qatar 2022, donde se disputó en los meses de noviembre y diciembre, esta vez volverá a jugarse en su calendario habitual. Es decir, entre junio y julio.

¿Dónde será la siguiente Copa del Mundo?

La competición de selecciones se jugará en tres sedes diferentes: Canadá, Estados Unidos y México. Será la primera vez que una Copa del Mundo se disputará en tres paises. Lo más cercano fue el 2002, con Corea del Sur y Japón como anfitriones.

Chile inicia las Eliminatorias

Los últimos años no han sido buenos para La Roja. Rusia 2018 y Qatar 2022 fueron procesos que terminaron de la peor forma, sin poder conseguir la anhelada clasificación a la Copa del Mundo. Por esta razón, los ahora dirigidos por Eduardo Berizzo tienen la presión de regresar al torneo de fútbol más importante.

El primer partido de Chile en las actuales Eliminatorias será ante Uruguay en condición de visitante. Un encuentro que por historia ha sido complejo. Solo derrotas y un empate es el registro en el Estadio Centenario. Aquella igualdad fue en el año 2007, cuando Marcelo Bielsa era el DT de La Roja. Las cosas del fútbol, hoy el rosarino dirige a la Celeste.

Para el estreno, Berizzo tendrá que lamentar la sensible baja de Alexis Sánchez. El máximo goleador histórico de Chile no está en plenitud física tras una larga espera por encontrar club. El tocopillano no viajará a Uruguay.