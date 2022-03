Selección chilena | ¿Qué jugadores de la nómina no estarán disponibles para enfrentar a Brasil?

Esta semana se conocerá el destino de La Roja de cara a la Copa del Mundo a jugarse este año en Qatar. El equipo chileno se encuentra al día de hoy fuera de la zona de clasificación y tendrá que ir a buscar resultados positivos en estas últimas dos jornadas ante las difíciles selecciones de Brasil y Uruguay.

Con este contexto Martín Lasarte dio a conocer la semana pasada su nómina de cara a estos trascendentales duelos clasificatorios, sin embargo, durante este lunes ya debió realizar un cambio, producto de que se lesionó Luis Jiménez en el duelo ante Colo Colo por el Torneo Nacional. “Machete” en su lugar nominó al actual delantero de la U, Ronnie Fernández. El ariete vivirá su primera experiencia en el equipo adulto de la selección.

No obstante, la ausencia de Jiménez viene a complicar aún más el panorama del Equipo de Todos, que ya tienen en veremos a Ben Brereton. El delantero del Blackburn Rovers viene viajando a Chile, sin embargo, su presencia ante el Scratch es duda, producto de que no se ha recuperado al cien por ciento de una dolencia que lo tiene hace varias fechas fuera de acción. Su técnico en Inglaterra, Tony Mowbray, incluso reiteró el llamado a no exponer al delantero chileno-inglés. “En un mundo ideal, se quedaría aquí y se prepararía, se pondría al día y avanzaría para jugar contra Coventry” fueron sus palabras.

Junto a la baja de Luis Jiménez y la duda Ben Brereton Díaz, la Roja deberá enfrentarse a Brasil con otra baja ya confirmada desde el duelo con Bolivia.

¿Qué jugadores de la nómina no estarán disponibles para enfrentar a Brasil?

Martín Lasarte nominó durante la semana anterior a 27 jugadores para esta doble fecha FIFA, una de las particularidades de esta citación fue la presencia de cuatro arqueros, esto porque Brayan Cortés de Colo Colo, quien fuera titular en La Roja ante Bolivia teniendo una destacada actuación, se encontrará suspendido y no ir citado ante Brasil, producto de la acumulación de tarjetas amarillas.

Dicho esto, los arqueros que viajarán a Río para enfrentar a Brasil serán Claudio Bravo, Sebastián Pérez y Zacarías López.

