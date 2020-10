Gary Medel íntimo: "La selección chilena me gustó, pero me dio pena no estar con mis compañeros"

Gary Medel fue una de las grandes ausencias de la selección chilena en la primera fecha doble de Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022. El Pitbull sufrió una lesión muscular a principios de octubre jugando para el Bologna y quedó completamente descartado para los duelos ante Uruguay y Colombia.

Y pese a que se creía que tampoco iba a llegar a la fecha de Noviembre ante Perú y Venezuela, el propio Pitbull confirmó que su recuperación va como avión. En conversación con Meganoticias, el bicampeón de América afirmó que "La lesión va mejorando de a poco, hoy me toco otra ecografía y salió bastante bien. La próxima semana empiezo a correr y a prepararme bien para los partidos acá en Bologna".

Además, el capitán de la Roja analizó los próximos duelos de la selección chilena en las eliminatorias: "Desde ahora tenemos que sumar puntos, porque si no es ahora, a la larga se hace más complicado". También confesó que "me da una pena grande no poder estar con mis compañeros, pero los vi bien porque habían varios jugadores jóvenes. Me gustó cómo se adaptaron".

Por otro lado, el Pitbull también habló de la llegada de Arturo Vidal al Calcio italiano, anticipando un futuro choque entre ambos: "Arturo le da un plus grande a la Serie A, donde ya hay grandes jugadores". "Somos rivales. Yo estoy jugando por mi club y tiene que pasar lo que tiene pasar dentro de la cancha", añadió.

Finalmente, valoró la posición en la que estaba jugando antes de su lesión: "Antes de la lesión jugaba de central. Hablé con el técnico y me gusta bastante ese puesto".