Malas noticias: lesión de Gary Medel es para largo y sólo un milagro le permitirá jugar eliminatorias en noviembre

La selección chilena se enfrenta esta noche a Colombia, en el cierre de la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial Qatar 2022, sin la presencia de su capitán, Gary Medel.

El Pitbull sufrió una lesión muscular a principios de mes, justo antes de la citación a La Roja, por lo que Reinaldo Rueda tuvo que rediseñar su pizarra sin la presencia de uno de los jugadores más representativos del equipo.

Pero la mala noticia no termina ahí. Desde Italia se asegura que el jugador del Bologna recién estará disponible para volver a las prácticas en la segunda quincena de noviembre.

"Los exámenes a los que se ha sometido Gary Medel han evidenciado una lesión del gemelo medial de la pierna izquierda, con un tiempo de recuperación cercano a los 45 días", informó el club italiano.

Gary Medel se perderá casi de manera segura los cuatro primeros partidos de la selección chilena en las Eliminatorias Qatar 2022. Foto: Agencia Uno

De esta manera, el histórico de la selección recién estará disponible para jugar a partir del 19 de noviembre, por lo que queda descartado también de la fecha FIFA de ese mes.

La Roja recibirá a Perú el 12 de noviembre y visitará a Venezuela cinco días más tarde, según la programación de las fechas 3 y 4 de las eliminatorias.

Esto significa que el jugador no estará disponible, de no mediar un verdadero "milagro" de la medicina, y que Chile no podrá contar con él en los próximos desafíos.

Gary Medel es el segundo jugador con más partidos en la historia de La Roja, con una sumatoria de126 presentaciones y siete goles desde su debut en 2007.

El hombre formado en Universidad Católica asistió a los Mundiales de Sudáfrica y Brasil, fue bicampeón de la Copa América y subcampeón de la Copa de las Confederaciones.

Su ascenso como capitán se produjo luego de la marginación de Claudio Bravo a partir de 2017. El Pitbull tomó la jineta desde la llegada de Reinaldo Rueda a La Roja.