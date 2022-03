Rodrigo Herrera ya lamenta que la selección chilena no irá a Qatar 2022 y dispara contra la directiva con dura frase para el presidente de la ANFP

La derrota por goleada de la selección chilena contra Brasil, por la penúltima fecha de las eliminatorias a Qatar 2022 en el estadio Maracaná, es un duro golpe para la Roja. El equipo nacional queda con pie y medio fuera del próximo Mundial y el balance preliminar apunta más menos hacia dónde están los errores que arrastra por años el fútbol chileno.

En RedGol en La Clave, Rodrigo Herrera inició el programa de este viernes con una amarga reflexión. La selección chilena no estará en Qatar 2022 a menos que ocurra milagro de consideraciones.

“Viernes amargo, porque cuando se constatan hechos que durante varios meses uno venía viendo como señal, la amargura es la que atraviesa cualquier reflexión. Hay dos tipos de agonías: las largas donde poco a poco vas viendo el deterioro, o las que llegan de sopetón, de golpe. Y también esa sorpresa te va descolocando”, dijo Herrera.

El conductor de RedGol en La Clave agregó que “quizás a nosotros nos pasó lo primero, y por eso veníamos preparados para un escenario como éste, una derrota completamente abismante contra Brasil. Si bien las matemáticas aún nos dan chances, el sentido común indica que ya estamos eliminados. Dependemos de factores que rondan lo imposible”.

“Es momento también de hacer un balance respecto a dónde están las responsabilidades de que Chile no vaya a dos Mundiales seguidos. Da mucha rabia que Alexis Sánchez haya jugado su último Mundial con 25 años, Arturo Vidal con 26… Es una generación dorada a la cual poco le podemos reprochar, pero por supuesto todo el potencial que tenían no se expresó durante este período en la selección de la mejor manera. Vivimos dos Copas Américas inolvidables, que quedan en la historia, pero perdimos dos Mundiales en lo que Chile tenía la posibilidad de marcar una diferencia histórica con un equipo que es el mejor de su derrotero, pero no se pudo”, complementó.

Por otro lado, el rostro de la casa apuntó sus dardos contra el presidente de la ANFP, Pablo Milad; la dirigencia, el consejo de presidentes e indirectamente al técnico Martín Lasarte.

“Hay que pensar en el futuro con un nuevo DT, con una federación separada del consejo de presidentes. Con gente con autoridad y pantalones para poner como prioridad la selección. Con nuevos jugadores, quizás en compañía de alguno de la generación dorada, que pueda crecer en el recambio. Hay que buscar otra manera de jugar y potenciar nuestras virtudes y disminuir los defectos. Y el mejor liderazgo es un buen entrenador, no nos podemos regalar el circo que hemos tenido en este periodo, porque luego de sacar a Reinaldo Rueda, por las razones que sean, terminamos con algo peor. Eso es culpa de los dirigentes, porque no se la pueden llevar pelada”, expuso el comentarista.

Rodrigo Herrera sentencia: “un consejo de presidentes que terminó negándole la sal y el agua a la selección. Una dirigencia con cero peso en la Conmebol, que nos ponen árbitros desastrosos. Ayer no fue factor Darío Herrera, pero por Dios que es malo. Porque allá en Paraguay les interesa un rábano lo que le pasa a Chile, su liga y la selección. Porque mientras regalan vicepresidencias para que algunos se sientan importantes, la maquinaria pasa por otro lado”.