Justo cuando la selección chilena ingresaba al último mes de las Eliminatorias Sudamericanas para Qatar 2022, sin depender de sí mismo para alcanzar un boleto para la Copa del Mundo, una noticia proveniente de la prensa peruana remeció las bases de la Roja.

El conductor de RedGol en La Clave, Rodrigo Herrera, se encargó de recapitular. "Desde Perú llega una información que para mí es humo, pero de esos humos bonitos, que a uno le encanta respirar", introdujo el periodista deportivo.

"El diario Trome lleva la información de que Ricardo Gareca habría recibido una millonaria oferta de la selección chilena para dirigirla. Pero no ahora, si no que en el próximo proceso clasificatorio, es decir, a partir de 2023", explicó el comunicador.

El reporte fue muy bien recibido por Herrera, quien alabó al estratega argentino y destacó su trayectoria. "Sería tremendo si es verdad, porque Gareca es un técnico extraordinario. Me encanta Gareca, es de los mejores del continente", subrayó.

El Tigre Gareca termina contrato al final del presente ciclo mundialista, por lo que deberá sentarse a negociar su continuidad con Federación Peruana de Fútbol. Además de Chile, la selección de Colombia y América de México han orbitado como alternativas.

Quizás sea un cuento de representantes



De todas formas, Rodrigo Herrera no le da todo el crédito al reporte de la prensa peruana. "Me cuesta creer que Chile ya esté buscando entrenador en medio de este proceso. Quizás sea un cuento de representantes, de manifestación de intenciones indirectas, pero insisto: es un humo que me gusta respirar", puntualizó.

Por eso, el periodista espera el desenlace de las eliminatorias y que la Roja queme los últimos cartuchos en su camino al próximo Mundial. "Sería una muy buena opción, pero es como cuando uno va de cacería: los pájaros se cazan de a uno", sentencia.

"Entonces vamos a ver qué pasa en la fecha de marzo, ver si vamos al repechaje, y después pongámonos a pensar. Yo supongo, y no quiero ser catastrofista, me imagino que la ANFP va a estar sin técnico todo este 2022, si no se clasifica", reflexiona.

La selección chilena se enfrentará con Brasil en el estadio Maracaná el próximo 24 de marzo, y cinco días después será anfitrión de Uruguay para cerrar su participación en clasificatoria continental. El contrato de Martín Lasarte se extenderá sólo si supera esta etapa.

Recuerda que puedes ver los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas en vivo y en directo vía streaming por Redgol. Sólo necesitas un dispositivo con internet fija o wifi, en territorio chileno, para seguir el camino a Qatar 2022 con la mejor calidad de imagen y sonido.