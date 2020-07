Resultado Chile vs. Argentina en el debut en la Copa América Centenario 2016: Una derrota que tendría revancha

Desde hoy Canal 13 volvió a transmitir los partidos de la Roja en la Copa América Centenario 2016, esto después de ser todo un éxito retransmisión de la Copa en 2015.

Tras celebrar el primer campeonato de selecciones de la historia, Chile llegó a Estados Unidos en este inédito torneo para celebrar los 100 años de la Copa América. Y a pesar de que varios en el continente querían ver a Lionel Messi levantando su primer trofeo con la Albiceleste, sería el equipo ahora comandado por Juan Antonio Pizzi el que celebraría el bicampeonato.

Y en este primer partido sería justamente contra los argentinos, reeditando la final de 2015, el debut de Chile en la Centenario. En la previa las dudas las traía Claudio Bravo, ya que el portero venía de una lesión y sin futbol al campeonato de selecciones.

Aún así Pizzi confió en el actual arquero del City y formó con Claudio Bravo; Mauricio Isla, Gary Medel, Gonzalo Jara, Eugenio Mena; Charles Aránguiz, Marcelo Díaz, Arturo Vidal; Alexis Sánchez, Eduardo Vargas y Jean Beausejour.

Por el otro lado la situación no era muy positiva. Esto porque Messi también venía con molestías y no fue citado para el partido. Aunque esto no sería problema, ya que la Albiceleste de Gerardo Martino se impuso por 2-1 con goles de Ángel Dí María y Ever Banega. El descuento fue de José Pedro Fuenzalida.

En el Levi's Stadium de Santa Clara, California, Argentina y Chile debutaban en el torneo jugado en EE.UU. en lo que sería una pequeña revancha del título obtenido por la Roja en 2015. (Foto: Getty)

El primer tiempo sería prácticamente todo para los argentinos y que partía a los '2 con un cabezazo en el travesaño de Gaitán. A los '22 volvería a avisar el equipo de Martino con un contragolpe que no definió bien Gonzalo Higuaín y a la postre un córner que Marcos Rojo desvió por poco.

La Roja también tendría lo suyo y a los '29 tuvo el primero Alexis Sánchez, pero Romero tuvo un tapadón para ahogar el grito de gol chileno.

En la segunda etapa vendrían los goles. Primero a los '51 con un disparo de Dí María al primer palo de Bravo, que mostró lentitud en la respuesta; y el segundo con tanto de Banega a los '59 en un remate que fue desviado por Mauricio Isla.

Ya cuando el partido terminaba, Chapita Fuenzalida se elevó más que todos y marcaría el 1-2 con un cabezazo tras tiro libre y en una mala salida del portero argentino.

Partido terminado y el equipo de Pizzi quedaba complicado en el Grupo D, aunque con esperanzas, ya que se venían Bolivia y Panamá en los siguientes partidos. La cuota amarga de la jornada la puso Eugenio Mena, que sufrió un desgarro y se perdió el resto de la Copa.