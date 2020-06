Juan Antonio Pizzi asegura que la unión de equipo fue la clave para obtener la Copa América Centenario

El 26 de junio es una fecha especial para el fútbol chileno. Un día como hoy, pero hace cuatro años atrás, la Roja ratificaba su poderío en Sudamérica y conseguía por segunda vez la Copa América, esta vez de la mano de Juan Antonio Pizzi.

El técnico tomó el equipo que había dejado Jorge Sampaoli y, a punta de esfuerzo, logró conquistar otra vez el continente. "Es, sin duda, una de las grandes alegrías de mi carrera profesional por la felicidad que se logró dar a la gente tras competir contra selecciones con mucho talento", recordó el entonces DT en conversación con Agencia EFE.

Para Pizzi, la clave fue el trabajo de equipo del plantel. "Fue gracias a todos los méritos hechos en el terreno de juego. Hubo una gran identificación y unión que logró el grupo en tan poco tiempo y ese fue el elemento que nos llevó a ser más fuertes y a convencernos de que podíamos alcanzar el gran nivel que obtuvimos".

Para Juan Antonio Pizzi, la clave del título de Copa América Centenario fue la unión del plantel en busca del objetivo. Foto: Agencia Uno

El DT insistió en que la clave fue que todos estuvieron juntos buscando el objetivo, incluidos los hinchas. "Quiero dar una vez más mi sincero agradecimiento a los jugadores, cuerpo técnico, aficionados y dirigencia, porque la unión de todos nos llevó a ese título".

"Durante mi carrera he tenido la fortuna de vivir momentos muy especiales como entrenador. Por ejemplo, en Universidad Católica de Chile o en San Lorenzo de Almagro se valora cómo disputamos y conseguimos los campeonatos. De todos los trofeos que he conseguido, la Copa América Centenario es uno de los que más me recuerda la gente con afecto", cerró.