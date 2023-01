Fuentealba se suma a la lista de "joyas" del plantel chileno en el Sudamericano sub 20.

¿Quién es Jeison Fuentealba y dónde juega? El volante que impresiona en la Roja Sub 20

Otro jugador que acaparó gran atención en el debut de Chile sub 20 en el Sudamericano fue Jeison Fuentealba. Mediocampista de gran talento que fue clave en la superioridad nacional –al menos desde el juego- sobre los ecuatorianos.

Si bien el encuentro frente al TRI terminó en empate a uno, Fuentealba se llevó variados elogios por el gran nivel mostrado, el cual se espera que repita en los próximos desafíos de La Roja de Patricio Ormazábal.

¿Quién es Jeison Fuentealba y dónde juega?

Jeison Fuentealba es un joven mediocampista de 20 años y que nació el 10 de enero del 2003 en Santiago.

Actualmente Fuentealba es otro jugador de la juvenil de Universidad de Chile, no obstante, el año 2022 fue prestado a Deportes La Serena por toda la temporada, elenco en el cual no pudo demostrar su valía y terminó bajando de categoría, no obstante, el mediocampista azul disputó siete encuentros y recibió dos tarjetas amarillas.

Se espera que para este 2023 Fuentealba pueda ser parte del plantel de la Universidad de Chile y comience a sumar minutos como alternativa en el elenco de Mauricio Pellegrino.

Según Transfermarkt el valor de cotización del pase de Jaison Fuentealba no supera los 175 mil euros, no obstante, esa cifra está muy lejos de la esperada por Azul Azul si es que algún equipo quisiera hacerse con sus servicios.

Programación de La Roja sub 20 en el Sudamericano:

Viernes 20 de enero: Ecuador vs Chile a las 21:30 horas de Chile.

a las 21:30 horas de Chile. Domingo 22 de enero: Chile vs Uruguay a las 20:30 horas de Chile.

a las 20:30 horas de Chile. Martes 24 de enero: Chile vs Bolivia a las 21:30 horas de Chile.

sábado 28 de enero: Venezuela vs Chile a las 20:30 horas de Chile.

Grupo B del Sudamericano Sub 20: