Marcelino Núñez y su experiencia junto a La Roja: "Jamás se me olvidará haber representado a Chile en Copa América"

La nómina de Martín Lasarte para la pasada Copa América, donde Argentina y Lionel Messi se coronaron campeones, sorprendió por la inclusión de Marcelino Núñez, jugador promesa de Universidad Católica que tuvo su primera incursión en la selección chilena, instancia que marcó a fuego al joven jugador.

El canterano de la UC fue uno de los nombres que junto a Clemente Montes, Luciano Arriagada y Pablo Aránguiz causaron positivo asombro en los futboleros por el llamado que les permitió representar a Chile en la prestigiosa competencia.

Hoy, varias semanas después de aquella enriquecedora experiencia, Marcelino habló en conferencia de prensa, revelando cómo vivió el proceso junto a La Roja y la gran importancia que tuvo para su carrera.

"Fue muy lindo, no me lo esperaba nunca. Jamás se me va a olvidar haber representado a Chile en una Copa América", confesó el crack cruzado.

En la misma línea, el joven valor de la Católica aseguró que su estadía junto a la generación dorada le dejó una marca imborrable en su camino como futbolista profesional.

"Me marcó como jugador, ahora voy a poder crecer más. Conocí hartos jugadores y conocer otras realidades de cómo entrenan y todo eso me ayudó harto igual", explicó.

Durante el triunfo de la UC ante La Serena del fin de semana, Marcelino Núñez se matriculó con un precioso gol de tiro libre, dejando en claro que la calidad está, y que sus ganas de mostrarse tiene todo que ver con La Roja.

Marcelino es uno de los grandes valores de la cantera de la UC.

"Quiero aprovechar las oportunidades que me da el profe, exigirme más para llegar a un cupo a la selección, eso me motiva harto", reveló.

Por último, Núñez confesó quiénes son sus modelos a seguir o refrentes a la hora de lanzar los tiros libres, jugadas que -aunque suene apresurado- se están transformando en su sello personal.

"Siempre me fijaba en (Juan) Román Riquelme, la Bruja (Juan Sebastián) Verón. En eso igual me destaco mucho y trato de entrenar después de las prácticas. Me trato de quedar unos minutos para entrenar tiros libres", concluyó.

Por lo pronto Marcelino y Universidad Católica siguen entrenando arduamente con miras al próximo desafío, cuando enfrenten a Huachipato el domingo a las 19:00 horas en el estadio Cap por la fecha 16 del Campeonato Nacional.