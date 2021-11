La selección chilena consiguió una importante victoria por 1-0 sobre Paraguay, que le entrega más vida a la Roja en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022. Chile tiene la inmejorable oportunidad de mantenerse en la cuarta posición, siempre y cuando los resultados le den una mano.

El triunfo de la selección en Asunción despertó el optimismo dentro de los chilenos, por lo que Claudio Borghi en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, hizo su análisis del trabajado partido disputado por los dirigidos de Martín Lasarte.

"El planteamiento de Chile fue interesante y lo dijo el entrenador, hay que estar concentrados. El momento que viven los jugadores más experimentados permite que cuando ya no hay tanto ida y vuelta, tienen cuidado especial con el desgaste. Vas jugando más en equipo y teniendo más el balón. Esa inteligencia es importante", destacó el Bichi.

Sin embargo, Borghi le pegó con todo a la selección guaraní y las carencias demostradas en su planteamiento. "Es de los peores equipos paraguayos que he visto, no le encuentro virtudes, no tiene juego asociado, no tiene balones al espacio y en el mano a mano no había ninguno", lanzó el ex futbolista.

Análisis del partido de Marcelino Núñez

Claudio Borghi, también tuvo palabras para el desempeño de Marcelino Núñez, quien disputo el cotejo en una posición poco habitual a lo que hace en Universidad Católica. "Cuando transformas a un carrilero, es más complejo un delantero que corra para atrás, que uno hacia adelante. Lo de Marcelino es a favor de él, porque está acostumbrado a correr, pero más corto. Ya que, Maripán hacía el trabajo de stopper".

Aún así, el Bichi explicó que la incertidumbre era saber cuanto podía recorrer el jugador Cruzado. "La duda era cuánto podía pasar. Un marcador pasa 70 metros y un mediocampista 40 o 30, pero con línea detrás le permite. Si bien, bajaba, no era con obligaciones y pasó bastante. Al último le costaba más, pero siendo inteligente se puede cubrir puestos, aseguró Claudio Borghi.