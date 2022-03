Claudio Bravo alienta a Chile para el milagro en eliminatorias ante Uruguay: "Que sea difícil no significa que sea imposible"

Llegó el momento de la verdad para la selección chilena, que se juega el todo o nada en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022. La Roja recibe este martes a Uruguay con la obligación de ganar para soñar con alcanzar el repechaje al torneo.

El elenco dirigido por Martín Lasarte depende de un triunfo y que tanto Perú como Colombia no sumen en sus partidos para poder asegurar el quinto puesto de la tabla de posiciones. Para ello, tendrá que ir con todo a buscar los tres puntos frente a una Celeste ya clasificada.

Chile deberá enfrentar el choque con Uruguay con varias bajas. Una de ellas y quizás de las más sensibles es la de Claudio Bravo, quien en el duelo ante Brasil recibió la tarjeta amarilla que lo dejó suspendido.

Pero pese a que no estará presente en la cancha, el arquero y capitán de la Roja se las arregló para acompañar al plantel. Desde España, donde aterrizó en las últimas horas para integrarse al Betis, le envió un emotivo mensaje a sus compañeros.

"Lo único imposible es aquello que no intentas. Que sea difícil no significa que sea imposible", lanzó de entrada Claudio Bravo. Y es que bajo los tres palos de Chile, ha demostrado en más de una ocasión que no hay límites para la Generación Dorada.

Tras ello, el guardameta hizo un llamado a los hinchas a apoyar pese a lo difícil que es la tarea para alcanzar el repechaje. "¡Sigo creyendo más que nunca en estos guerreros que nos han enseñado en muchas ocasiones que si es posible!".

Finalmente, Claudio Bravo reiteró su respaldo a lo que pueda hacer la selección chilena esta noche en San Carlos de Apoquindo. "Vamos con todo muchachos de la Roja. Apoyo incondicional".

Revisa el mensaje de Claudio Bravo al plantel de Chile previo al choque con Uruguay