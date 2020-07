Clarence Acuña y su famoso apodo: "Un sobrenombre como hay 30.000 más, pero yo no me identifico nada con Brad Pitt"

Clarence Acuña fue uno de los jugadores con mejor rendimiento en Universidad de Chile desde que llegó en 1997 desde O'Higgins de Rancagua, lo que le valió ser nominado por Nelson Acosta a la selección chilena.

Justo en ese proceso clasificatorio rumbo a Francia 1998, el volante fue bautizado por Eduardo Guillermo Bonvallet como "Brad Pitt", apodo que lo persigue hasta el día de hoy.

En conversación con La Magia Azul, Acuña dice que con el tiempo se acostumbró, pero no está muy convencido del apodo.

"Al final me da lo mismo, es un apodo, un sobrenombre como hay 30.000 más, pero yo no me identifico nada con eso. Prefiero mil veces otro tipo de cosas, pero reitero no me calienta, no me suba, ni me baja, lo tomo como una talla", afirma.