Clarence Acuña en el Newcastle: "Nadie me saludó y tuve que jugar bien para ganarme el respeto"

Luego de ser una de las figuras de Chile en el Mundial de Francia 1998 y ganar el campeonato nacional con Universidad de Chile en 1999, Clarence Acuña llegó a la Premier League para defender la camiseta del Newcastle.

En conversación con La Magia Azul en Redgol, el ex volante cuenta que cuando se incorporó al cuadro inglés vivió en carne propia la frialdad del europeo.

"Cuando llegué, me llamaron para jugar al tiro contra el West Ham de Javier Margas. Después de la charla del partido, aparezco yo en la nómina 'Acuna', porque allá no existe la ñ '¿qué hago yo ahí', dije", relata Acuña.

Acuña marcando a Wayne Rooney (Getty Images)

El formado en O'Higgins cuenta que el peruano Nolberto Solano intentó ser su intérprete.

"Nadie me saludó ni nada, fui a jugar nomás. Me acuerdo que a Solano le dijeron algo en inglés y me dijo a mí que 'juega bien y dame la pelota a mí nomás', el desgraciado", cuenta entre risas.

"Terminó el partido y salí el mejor de la cancha, en el gol nuestro yo robé la pelota y salió el gol del empate, igual que lo que hacía en la U. Después me fueron a entrevistar y ahí después mis compañeros me saludaron y me dijeron 'buen partido'", asegura.

Clarence asegura que no existe el tema de la adaptación y que el buen jugador rendirá desde el primer minuto.

"Cuando a veces se habla de que uno tiene que adaptarse, que el clima, que la cancha o la familia, naah. A mí me contratan y me pagan para jugar el primer día bien y yo debo estar preparado para jugar el primer partido bien", cerró.