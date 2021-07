Impossible is nothing: Tiane Endler apuesta a pasar la fase de grupos de los JJ.OO. con Chile y hacer "todo lo posible para lograr una medalla"

Christiane Endler y la selección chilena femenina se mentalizan en el debut por los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ante Gran Bretaña el próximo 21 de julio por el Grupo E en una zona que completan Japón y Canadá.

En la previa de la gesta olímpica, la embajadora de adidas, comparó su carrera y los logros que ha conseguido junto a la selección chilena con el eslogan de la marca deportiva alemana, que retoma su famoso “impossible is nothing”.

“El mejor ejemplo para demostrar que impossible is nothing es que una arquera viene de Chile, con una selección que nunca había clasificado a ninguna competencia importante, y estoy logrando jugar en uno de los mejores equipos de Europa. Con Chile clasificamos a nuestro primer mundial y los Juegos Olímpicos, entonces qué mejor ejemplo que no hay imposibles”, dijo Tiane Endler en conversación con RedGol.

Agregó que “si uno tiene un sueño y trabaja para lograrlo los puedes conseguir. No hay techo para nadie, si nos esforzamos al máximo y trabajamos duro vamos a alcanzar los sueños y objetivos que nos propongamos”.

Respecto al trabajo a las órdenes del seleccionador nacional, José Letelier, Tiane Endler adelanta que el plantel está al máximo corrigiendo hasta el último detalle.

“Estamos entrenando mucho y trabajando al máximo para desarrollar los últimos detalles en conjunto con la selección. Tenemos tiempo para trabajar juntas, que hace tiempo no lo hacíamos. Esperamos llegar lo mejor posible, todas tenemos la intención de hacerlo lo mejor posible”, sostuvo.

¿Cuál es la meta en Tokio? En primera instancia avanzar de la fase de grupos y después ver paso a paso lo más lejos que pueda llegar la Roja femenina, la generación dorada de las mujeres en el fútbol chileno.

“Sabemos que será muy difícil porque son grandes rivales, pero queremos dar la sorpresa y demostrar lo que hemos hecho durante los últimos años. Dar una nueva plataforma para mostrar el fútbol femenino chileno al mundo, y a los chilenos para que sigan creyendo en lo que estamos haciendo”, advirtió.

Sentencia que “hay que ir paso a paso, nuestro primer objetivo es clasificar a la segunda roda y después cualquier cosa puede pasar. Hay que tener presente que los rivales son equipos que nos llevan muchos años de ventaja, de experiencia y desarrollo. Haremos todo lo posible para lograr una medalla, pero también hay que tener presente la realidad del fútbol chileno con el mundial”.