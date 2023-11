Rider chilena saca la voz tras su viral caída de desfiladero: "Reaccioné rápido para no seguir cayendo"

Desde hace unos días, circula por redes sociales un video donde una rider chilena, Dominique Ohaco, intenta bajar en su bicicleta desde un impresionante desfiladero en la región de Antofagasta, específicamente en el sector de Rinconada, a un costado del océano Pacífico.

El registro muestra cómo la deportista, también esquiadora freestyler (con participaciones en Juegos Olímpicos y los X-Games) y con experiencia en Surf, pierde el control de su bicicleta cuando bajaba por el desfiladero. Eso sí, su caída no tuvo grandes consecuencias y logró evitar daños mayores.

Pero sin duda que el registro demostró lo peligroso de la instancia, ganándose el asombro y la admiración de parte de los cibernautas y también de otros deportistas. Todo el mundo la aplaudió producto de su osado intento, el cual dejó registrado en sus redes sociales.

Y en conversación con Bio Bio, la deportista nacional habló de lo sucedido y dio las claves que impidieron que su caída se transformara en algo mucho más grave. Además, asumió que no tuvo miedo y que, de hecho, tras lo ocurrido completó el recorrido sin problemas.

“Reaccioné rápido”

“Ya había pasado las partes más difíciles y ya no había de qué preocuparse, pero justo había una pequeña subida y toqué mi rueda de atrás con una piedra grande, eso me hizo perder el equilibrio y me caí”, señaló Domi, actual campeona sudamericana de freeski.

“La verdad, en vez de tener susto por la caída, el tema fue tener una rápida reacción para agarrarme lo más posible y evitar seguir cayendo. Al final la caída no fue nada, porque el lugar en donde estaba era impresionante, así que me caí, me paré (eso fue lo más difícil) y seguí”, agregó.

Eso sí, recalcó que este tipo de recorridos no es para cualquiera. “Como en todos los deportes, todos partimos sin saber, así que es un proceso de aprendizaje. La idea es realizar este tipo de rutas cuando uno ya tiene una preparación y un conocimiento para lograrlo con éxito”, señaló.

“Obviamente siempre te vas a caer, pero no se trata de eso, si no que de cuantas veces puedes subirte y volver a enfrentar los obstáculos. Hay que estar súper seguro de lo que se está haciendo y confiar, ya que uno siempre puede más de lo que cree“, cerró.

Una experiencia que ni se acerca a lo ocurrido en 2020, cuando practicando surf estuvo cerca de perder la vida producto de una profunda herida. Fue en Perú y el corte le provocó un corte muy profundo de 10 centímetros en la pierna que le rompió el músculo sartorio y parte del aductor, perdiendo mucha sangre.

“Nunca había estado tan asustada en mi vida, realmente pensé que me iba a morir ahí mismo. Estaba en la ola más larga del mundo, en la parte más alejada de la playa cuando sentí un golpe muy fuerte en la parte superior de la pierna. Golpeo la quilla de la tabla o una roca”, señaló en esa oportunidad.

¿Te animarías a practicar un deporte extremo? ¿Te animarías a practicar un deporte extremo? YA VOTARON 0 PERSONAS

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.