Varias de las Marcianitas que salieron campeonas del mundo en 2006 acusan a Eduardo Flores Castillo, un exentrenador, de abuso sexual. La grave noticia fue confirmada en un reportaje de Mega, donde se consignó que varias exseleccionadas del hockey patín fueron víctimas del técnico de la disciplina.

Marcela Bustamante, exseleccionada nacional y campeona mundial, contó su caso. “Siempre me hacía mirar la pared. Yo no entendía mucho, para mí eran sonidos y restos biológicos. Pero se masturbaba. Acercaba su genitales a nosotras mientras hacía que nos medía las caderas”, relató.

Bustamante narró que tenía 12 ó 13 años cuando comenzaron los abusos. “Siempre hacía lo mismo. Nos llevaba al baño, decía que era para pesarnos y medirnos. Pero él no es nutricionista. Nos pedía que nos sacáramos la ropa. Esto era algo súper lento, no te lo decía la primera vez”, dijo.

“Yo diría que es un depredador sexual, ataca a todas las edades y tiene un método. Maquinaba espacios para quedar solo con nosotras, cuando no había apoderados o cuando los apoderados estaban distraídos. Era increíble como encontraba los momentos para eso”, agregó.

Bustamante, entonces delantera del equipo campeón del mundo, contó que lo volvió a verlo justo luego de ganar el título aquel 7 de octubre de 2006. “De repente me llaman, entre todo el escándalo, y me dicen que me estaba llamando. Él estaba llorando, desatado, y me abraza. Lloré. Representaba todo lo que había que tenido que pasar para llegar ahí”, comentó.

“Llevo más de la mitad de mi vida tratando de sanar. Todavía es un tema. No es justo. Alguien lo tiene que parar. Si nadie lo para, va a seguir”, cerró la exdelantera. Sólo su caso se expuso en el reportaje, pero Mega asegura que por lo menos siete exseleccionadas lo han denunciado.

Entrenador de hockey patín será formalizado

Eduardo Flores Castillo, acusado por varias de las Marcianitas, sigue entrenando, de acuerdo al reportaje de Mega. Sin embargo, el entrenador de hockey patín será formalizado esta semana por el delito abuso sexual reiterado en contra de una menor de 14 años.

Hace unos meses, un grupo de mujeres interrumpió un partido del Hockey Club San Jorge para protestar en contra de Flores. El entrenador al que una Marcianita califica como “depredador sexual” es el presidente y entrenador de dicho club,

Desde el Hockey Club San Jorge entregaron su “completo respaldo” a Flores en ese entonces. “En los más de siete años que llevamos constituidos como institución ha mostrado un comportamiento íntegro, idóneo y correcto en su actuar personal y en sus labores”, dijeron en un comunicado.

