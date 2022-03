El Comité Olímpico de Chile anunció la desafiliación de tres federaciones, que no pueden recibir financiamiento del Instituto Nacional del Deporte por mantener rendiciones incompletas. El COCH se encargará de los atletas.

El Comité Olímpico de Chile decidió de manera unánime la desafiliación administrativa de la Federación Chilena de Hockey y Patinaje, a la Federación Chilena de Kendo y a la Federación Deportiva Nacional Pentatlón Moderno Chile, se informó este viernes.

La decisión del directorio se sustenta "en conformidad con lo establecido en los estatutos del COCH, que en su artículo 9° letra d señala que se pierde la calidad de miembro activo al 'estar imposibilitada de recibir recursos del estado por un período de un año'.

El Instituto Nacional de Deportes notificó que estas tres federaciones “se encuentran suspendidas ininterrumpidamente para recibir recursos", incluso por plazos mayores a los estipulados en los mencionados estatutos.

De todas formas, se aseguró que el Comité "realizará las coordinaciones necesarias para que las federaciones expulsadas puedan competir en las actividades internacionales aprobadas por Plan Olímpico y en los Megaeventos de 2022, con sus selectivos correspondientes".

El futuro de las federaciones desafiliadas por el COCH



En el balance, el presidente del COCH, Miguel Ángel Mujica, reconoció que la desafiliación de las tres federaciones "es una situación lamentable. Que estén bloqueadas por el IND por más de un año y no puedan recibir fondos públicos afecta directamente el desarrollo de los deportistas y la estabilidad laboral de los entrenadores".

El timonel del deporte olímpico chileno aseguró que el dictamen de desafiliar a una federación "no es ninguna gracia", pero advirtió que es la única forma de resguardar a los deportistas, mientras se articulan nuevas federaciones.

"La asamblea de delegados debe ratificar la desafiliación y luego comienza un proceso de creación de una nueva dederación, esta vez bajo la modalidad de Federación Deportiva Nacional", explicó Mujica.

Problemas para el hockey patín



El presidente del COCH, Miguel Ángel Mujica, también se refirió a la situación del hockey patín, la disciplina más afectada por la disposición: "Es realmente lamentable que los funcionarios y entrenadores de la federación no hayan recibido sus sueldos".

El dirigente aclaró que "como COCH no podemos encargarnos del pago de esos montos ya que no somos el empleador y esos fondos públicos no pueden ser transferidos a nosotros".

De todas formas "hay excepciones", explicó Mujica, "como el caso los entrenadores nacionales de hockey patín, skateboarding y patín carrera, quienes afortunadamente están contratados por ADO Chile y han podido recibir su sueldo sin problemas".

Finalmente, expresó su deseo de que "todo esto se solucione lo antes posible y todos los involucrados puedan retomar sus trabajos con la compensación que corresponde".