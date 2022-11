Por tercera vez en su carrera, Rafael Nadal está en Chile. El español había venido en el año 2013 para jugar el ATP de Viña del Mar y a finales de ese año volvió a viajar para estar presente en la despedida de Nicolás Massú en el Movistar Arena.

Ahora, jugará ante Alejandro Tabilo en San Carlos de Apoquindo, para reecontrarse así con el público local que agotó las entradas en cuestión de minutos. Un partido que genera mucha expectación pese a tratarse de una exhibición. Y es que la chance de ver al máximo ganador de Grand Slams en la historia no se da todos los días.

El viaje de Rafa se enmarca en una gira sudamericana que ya tuvo su primer paso. En Buenos Aires venció a Casper Ruud por 7-6 y 6-2. El noruego será su compañero durante buena parte de la gira, excepto por Chile, donde jugará ante Tabilo.

La emoción de Rafa

Y en su primer día en Chile, Rafael Nadal se mostró muy contento de tener la posibilidad de jugar ante un jugador como Tabilo. Rafa señaló que "enfrentarme a Alejandro acá en Chile tiene un sentido especial, esperemos que el público lo pase de la mejor manera posible y nos esforzaremos para intentar dar el mejor espectáculo".

"El hecho de estar aquí me motiva especialmente. Estar con compañeros, jugar frente a un público con el que tenemos una relación muy estrecha por el idioma", agregó.

Además, manifestó que "en Latinoamérica el deporte se vive de manera muy especial y jugar ante públicos con los que no lo hago casi nunca tienen un sentido muy especial para mí. Siempre que he venido por esta zona del mundo me he ido con muchos recuerdos”.

Por último, Rafa hizo un balance de su temporada, señalando que “hubo diferentes etapas en la temporada, la primera muy buena ganando Australian Open, Acapulco y después viene la lesión en Indian Wells y una serie de lesiones, pero, aun así, si se hace un balance general de la temporada, creo que a estas alturas de mi carrera haber ganado dos Grand Slam y quedar segundo en el ranking es un gran éxito".