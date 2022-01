La Selección Nacional de Balonmano de Chile competirá desde el 25 al 29 de enero en el Torneo Sur y Centro Americano de Balonmano, que se desarrollará en el Estadio Deportivo Geraldo Magalhes, ubicado en Recife, Brasil.

Este evento otorgará un total de cuatro cupos al próximo Mundial IHF de Suecia y Polonia que se realizará el 11 y 29 de enero de 2023. Los países en disputa son Argentina, Bolivia y Uruguay por el Grupo A; Chile, Brasil, Costa Rica y Paraguay por el Grupo B.

En primera instancia la escuadra nacional de Balonmano se enfrentará a la Selección de Costa Rica mañana martes 25 de enero a las 15:00 horas por el Grupo B, seguido de Argentina vs Bolivia a las 17:00 horas por el Grupo A.

- El Grupo A está compuesto por: Argentina, Bolivia y Uruguay.

- El Grupo B se compone por: Chile, Brasil, Costa Rica y Paraguay.

¿Dónde ver Online partido de Balonmano Chile vs Costa Rica?

Los partidos de la Selección de Balonmano de Chile serán trasmitidos FULL HD y GRATIS por Redgol.

El partido Chile vs Costa Rica a las 15:00 horas podrás verlo haciendo clic AQUÍ.

Fecha y horario Panamericano Balonmano 2022

Día 1: Martes 25 de enero

15:00 Chile v/s Costa Rica

17:00 Argentina v/s Bolivia

20:00 Brasil v/s Paraguay

Día 2: Miércoles 26 de enero

16:00 Bolivia v/s Uruguay

18:00 Paraguay v/s Chile

20:00 Brasil v/s Costa Rica

Día 3: Jueves 27 de enero

16:00 Costa Rica v/s Paraguay

18:00 Argentina v/s Uruguay

20:00 Brasil v/s Chile