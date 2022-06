Novak Djokovic vs Soon-Woo Kwon | Ver EN VIVO ONLINE y TV EN DIRECTO al serbio en su debut por Wimbledon

Este lunes comenzará a desarrollarse los primeros encuentros correspondientes al cuadro principal de Wimbledon 2022, jornada donde presenciaremos el debut de uno de los favoritos, Novak Djokovic (3°), quien debutará ante el surcoreano Son-Woo Kwon (75°) en la cancha principal del All England Club.

La actual raqueta número 3 del mundoy ganador de la edición 2021 es uno de los principales favoritos a quedarse con el torneo más longevo del mundo, sobre todo tras la polémica decisión de la organización londinense de excluir de la competición a todo tenista ruso o bielorruso por el actual conflicto bélico entre aquellos países y Ucrania, quedando así fuera importantes valores como Daniil Medvedev (1°), Andrey Rublev (8°) y Karen Khachanov (22°), entre otros.

Situación que derivó en que el ATP, tomara la decisión de desistir de entregar puntos en el ranking a este torneo, situación que el propio Nole -ganador de seis Wimbledon- no tomó de buena manera en la previa.

En lo que respecta a la cancha, Djokovic y Son-Woo Kwon se enfrentarán por segunda oportunidad en el circuito, anteriormente se enfrentaron en la ronda de 16 del Serbia Open, donde el exnúmero 1 se hizo respetar como local y lo derrotó por un contundente 6-1 y 6-3.

