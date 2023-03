La WWE se prepara para una nueva edición de WrestleMania, el mayor evento de la lucha libre que, para su versión 39, nos trae dos jornadas de infarto con los mejores exponentes. Lo bueno, sin embargo, está en el segundo día, cuando Cody Rhodes protagonice junto a Roman Reigns el combate estelar por el cinturón del Campeón Universal.

La Noche 2 de WrestleMania 39 está pactada para este domingo 2 de abril en el SoFi Stadium, ubicado en la ciudad de Los Ángeles, en California, Estados Unidos. El pre-show comenzará a las 20:00 horas de Chile y la cartelera principal a partir de las 21:00 horas.

Si buscas un link para ver en vivo online Wrestlemania 39 podrás hacerlo a través de WWE Network y Peacock. La previa, en tanto, se transmite por las pantallas de WWE Network, Peacock y las redes sociales de WWE, que incluyen su página de Youtube. El evento no contará con transmisión televisiva en nuestro país.

Bianca Belair (c) vs Asuka

Charlotte Flair (c) vs Rhea Ripley

Austin Theory (c) vs John Cena

Roman Reigns (c) vs Cody Rhodes

Gunther (c) vs Drew McIntyre vs Sheamus por el título WWE Intercontinental.

The Usos (Jey y Jimmy Uso) (c) vs Kevin Owens y Sami Zayn por el título indiscutido de parejas de WWE.

Edge vs Finn Bálor (Hell in a Cell).

Liv Morgan y Raquel Rodríguez vs Natalya y Shotzi vs Ronda Rousey y Shayna Baszler vs. Chelsea Green y Sonya Deville

Braun Strowman y Ricochet vs. The Viking Raiders (Erik e Ivar) vs. The Street Profits (Angelo Dawkins y Montez Ford) vs. Alpha Academy (Chad Gable y Otis)