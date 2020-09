Hija del Chino Ríos revela el lado desconocido de su padre: "Tiene una manera diferente de ser, pero conmigo es una versión suave, es más tranquilo"

Marcelo Ríos, otrora número uno del mundo en tenis, tiene una manera de ser especial sin filtros ni tapujos, en especial con la prensa, algo que a estas alturas ya es característico en el ex deportista.

Sin embargo, su hija mayor, Constanza Ríos, reveló que el Chino es otra cosa en su papel de padre, apoyándola firmemente en sus proyectos y sueños.

La mujer de 19 años, producto del matrimonio entre Ríos y Giuliana Sotela, dio el vamos a una carrera en la producción musical, y en conversación con Las Últimas Noticias destacó el gran apoyo del ex tenista:

“Siempre me ha dicho que hay que hacer lo que uno quiere en la vida y no lo que te obligan a hacer”, comentó Constanza y agregó: "Hablé con Paula Pavic y mi papá sobre esto y estuvieron de acuerdo. Aunque estén lejos, me han apoyado y ahí les estoy contando porquito a poquito los avances del trabajo".

Constanza Ríos es actualmente representante de un artista llamado Aviel, a quien ayudó protagonizando uno de sus videoclips, instancia en que la joven contó con el total apoyo del Chino y de paso reveló su bello y desconocido lado paternal:

"(Marcelo Ríos) Me apoya un montón. Mi papá definitivamente tiene una manera diferente de ser, pero conmigo es una versión suave, es más tranquilo. Nos llevamos muy bien y estoy feliz de que me apoye en este proyecto”, relató la profesional de la música.

Constanza Ríos lanzó una carrera en la industria musical con el total respaldo de su padre, Chino Ríos.

Por último, la bella y talentosa hija del otrora tenista comentó que el videoclip significó un importante paso para abrir una pequeña venta a su vida personal:

"Nunca me he expuesto mucho en todos estos años, he manejado muy bien mantener mi vida privada totalmente, por eso es importante este video porque es lo primero que hago sobre mi vida", finalizó.