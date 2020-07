Grigor Dimitrov revela el drama que vivió por el coronavirus: "Fue duro para mí, no respiraba bien"

El tenis profesional aún ni regresa, y cuando vuelva, no podrá estar presente el búlgaro Grigor Dimitrov, quien vivió días duros por culpa del coronavirus.

El europeo se contagió de Covid-19 jugando el polémico torneo Adria Tour, organizado por novak Djokovic, que provocó una serie de infectados, debido a que no se tomaron las medidas adecuadas.

Dimitrov ya salió del momento más complejo de la enfermedad, pero contó que tuvo muchos problemas, y que por ello no se podrá unir de inmediato al circuito cuando arranque a fines de agosto.

"El coronavirus fue duro para mí, así que me quedé en casa durante aproximadamente un mes. No respiraba bien, no me sentía bien. Estaba cansado, ya sabes, todos los síntomas... perdí el olfato y el gusto. Así que no fue divertido", contó el búlgaro.

Grigor Dimitrov sufrió por el coronavirus

"El coronavirus fue duro para mí, así que me quedé en casa durante aproximadamente un mes. No respiraba bien, no me sentía bien".

"Claramente no estoy listo para competir al más alto nivel en este momento. El movimiento está mejorando, todo lo demás va en la dirección correcta, pero aún no es fácil recuperarse", agregó Dimitrov.

Mientras el búlgaro se recupera, el resto de los tenistas se alistan para el retorno del circuito ATP.