Tras ser tratado de antideportivo, Hamilton le responde a Verstappen y lo culpa por el choque en el GP de Gran Bretaña

Tras ganar el GP de Gran Bretaña, el piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton (Mercedes) se refirió al choque que protagonizó con Max Verstappen (Red Bull), quien se debió retirar tras la colisión.

El neerlandés de 23 años había acusado a Hamilton de antideportivo este domingo: “Asistir a esas celebraciones mientras que el rival está aún en el hospital revela un comportamiento irrespetuoso y antideportivo”.

Pero el séptuple campeón del mundo dice que no tuvo responsabilidad y culpó a su rival: "Max fue muy agresivo y yo iba a su lado. Él no me dio espacio. Tanto si estoy de acuerdo o no con mi sanción, sigo estando aquí".

“Cuando alguien es demasiado agresivo, estas cosas van a suceder. Realmente no hay mucho más que decir, espero que esté bien, porque, por supuesto, me encantaría tener una batalla rueda a rueda durante toda la carrera, disfruto compitiendo con él y estoy ansioso, pero nunca retrocederé ante nadie y no seré intimidado para ser menos agresivo”, afirmó.

Asimismo, Hamilton se mostró emocionado por ganar la carrera como local: “Ha sido tremendo, ha sido una carrera muy difícil. Es sobrecogedor”.

“Tenemos los mejores aficionados, en ningún sitio hay un público como aquí. Gracias a todos. Ganar delante vuestra es un auténtico orgullo”, finalizó.