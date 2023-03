Este miércoles 22 de marzo comienza un nuevo Masters 1000 de Miami. Un torneo que por los puntos que tiene en disputa, reúne a muchos de los mejores tenistas del planeta, salvo uno: Novak Djokovic. El serbio no estará en Estados Unidos, aunque su ausencia no tiene que ver con problemas físicos o de calendario.

¿Por qué Novak Djokovic no juega el Masters 1000 de Miami?

La razón por la que el N°2 del mundo no estará en Miami obedece a las restricciones que tiene Estados Unidos. Resulta que Djokovic no está vacunado contra el coronavirus y por este motivo, su ingreso a ese país fue negado. Por este asunto tampoco estuvo presente en Indian Wells.

Ya en el 2022 Nole sufrió las consecuencias de no vacunarse, al no poder disputar el Australia Open y el US Open. Este año en Melbourne sí pudo decir presente, pero de mantenerse la normativa en Estados Unidos, se perderá nuevamente el Grand Slam de Nueva York, algo que afecta y mucho la carrera por el N°1, que hoy está en manos de Carlos Alcaraz.

Firme en su postura

A pesar de que esta situación está dañando su presente deportivo, Djokovic se mantiene firme en la postura de no vacunarse contra el coronavirus. El jugador está dejando ir puntos muy importantes al no decir presente en el Masters 1000 de Miami. Ya esta semana bajó al puesto N°2 tras el título de Alcaraz en Indian Wells.

"Es una pena no haber jugado porque he ganado muchas veces allí, pero no me arrepiento y sabía que había la posibilidad de no poder estar. He aprendido a lo largo de mi vida que arrepentirse de las cosas hace que pienses en pasado y no quiero esto. Tampoco soy de los que le gusta mirar demasiado al futuro, yo vivo al máximo el presente", explicó Nole en una entrevista con CNN. Corre peligro su presencia en el US Open 2023.