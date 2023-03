El serbio no pudo ingresar a territorio estadounidense por su negativa a las vacunas y perdió el número 1 del mundo por eso. Corre serio riesgo su participación en el US Open.

Novak Djokovic sigue en modo antivacunas pese a no poder disputar Miami: "No me arrepiento"

Este miércoles comenzará el segundo Masters 1000 de la temporada, en Miami. El tradicional certamen, en donde en 1998 se coronó Marcelo Ríos para ser número uno del mundo, no contará con quien era el líder del escalafón hasta hace una semana, Novak Djokovic.

El serbio no estará presente en Miami como tampoco estuvo presente en Indian Wells, ya que el país le negó el acceso producto de su postura antivacunas contra el Covid 19. Una historia de larga data y que tuvo su punto cúlmine en 2022, cuando fue deportado de Australia producto de que intentó falsificar antecedentes en torno al tema.

A partir de ahí, diversas críticas ha tenido Nole, aunque todos coinciden en que es una lástima no tenerlo en varios de los torneos más importantes producto de su intransigente postura. Una que le ha traído consecuencias directas en lo deportivo, como que al no jugar en Indian Wells, perdió el número uno a manos de Carlos Alcaraz.

Sin embargo, pese a esos costos, Djokovic se mantiene firme en su postura. Tras la confirmación de que no jugará en Miami, el serbio mostró cero cargo de conciencia en torno al tema. "No me arrepiento", señaló en conversación con CNN.

"Es una pena no haber jugado porque he ganado muchas veces allí, pero no me arrepiento y sabía que había la posibilidad de no poder estar. He aprendido a lo largo de mi vida que arrepentirse de las cosas hace que pienses en pasado y no quiero esto. Tampoco soy de los que le gusta mirar demasiado al futuro, yo vivo al máximo el presente", señaló.

Además, se encargó de felicitar a Alcaraz, quien sin embargo podría volver a perder el trono en caso de una eliminación temprana en Miami. "Le felicito porque merece volver a ser el número uno", dijo Djokovic.

Además, explicó que "espero poder jugar el US Open, que para mí es el torneo más importante de los que se disputan en ese país. "Tengo el recuerdo de cómo me animó la gente en la final de 2021 con Medvedev a pesar de que acabé perdiendo. Quiero volver a sentir esa conexión con la grada", destacó.