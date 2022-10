Muchas polémicas dejó la disputa Gran Premio de Japón, en el cual Max Verstappen se coronó como bicampeón mundial de Fórmula 1. Sin embargo, esas polémicas no tienen que ver con el flamante monarca del gran circo, sino con lo que ocurrió durante la loca carrera disputada en el circuito de Suzuka.

Una carrera en la que el clima fue el principal protagonista. Y es que apenas largada la carrera, se empezó a ver que las condiciones de visibilidad eran muy precarias para los pilotos, por lo que hubo que poner bandera roja tras el accidente de Carlos Sainz, que abandonó recién comenzada la carrera.

Esto provocó que saliera una grúa a trabajar para sacar el auto del piloto español de Ferrari, mientras que los autos todavía giraban todavía a gran velocidad por los diferentes sectores de Suzuka. Una situación que trajo el recuerdo de lo ocurrido en el año 2014, cuando en este mismo circuito, el piloto Jules Bianchi perdió la vida tras impactar contra una grúa en un día también muy lluvioso.

Es por eso que cuando Pierre Gasly, de AlphaTauri, pasó a más de 200 kilómetros por hora cerca de donde estaba trabajando la grúa, y donde también estaba trabajando un comisario, los corazones de muchos fanáticos y del propio Gasly se paralizaron.

Los reclamos de Gasly y el padre de Jules Bianchi

Un hecho que hizo que el propio Pierre Gasly, amigo del fallecido Jules Bianchi, pusiera el grito en el cielo para reclamar por las medidas de seguridad.

"No entiendo cómo ocho años después, en condiciones similares, podemos seguir viendo una grúa, ni siquiera en la grava, sino en la línea de carrera. No es respetuoso con Jules, con su familia, con sus seres queridos y con todos nosotros.Fue un incidente dramático y creo que ese día aprendimos que no queremos ver ningún tractor en este tipo de condiciones", señaló el piloto.

"Si hubiera perdido el coche de forma similar a como lo perdió Carlos en la vuelta anterior... Iba a 200 km/h pero no es la cuestión, incluso a 100 km/h, si lo hubiera perdido y hubiera chocado con una grúa de 12 toneladas, ahora mismo estaría muerto".

Unas críticas a las que se sumó el padre del fallecido Jules Bianchi, que señaló que "no hay respeto por la vida de los pilotos. No hay respeto por la memoria de Jules. Increíble".

Tras el incidente, de cualquier forma, se sancionó al propio Gasly por no respetar las medidas de seguridad. De hecho, el mismo piloto reconoció que iba muy rápido pese a las banderas amarillas de precaución.