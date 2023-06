El arbitraje chileno vive un nuevo escándalo a raíz de la denuncia sobre Julio Bascuñán que, finalmente, terminó con las juezas Cindy Nahuelcoy y Loreto Toloza denunciadas. Todo ha escalado a tal punto que este viernes 23 de junio se dio a conocer que uno de los jueces implicados en el “Club de Póker” sigue con un puesto en la ANFP.

Todo eso fue en 2012, cuando un reportaje de TVN desentramó un caso que terminó con la expulsión del responsable del desarrollo de los silbantes y la suspensión de cuatro réferis. Entre ellos estaba Roberto Tobar, actual presidente de la Comisión de Árbitros del fútbol chileno. Mario Sánchez Yantén fue el destituido por el presidente de la época, Sergio Jadue.

Y ese nombre volvió a aparecer en la palestra del balompié nacional. Fue en una conversación que tuvo 24 Horas Digital con el presidente del Comité de Árbitros del Colegio Regional de Osorno, Sergio Pinela. Fue él quien desclasificó la vigencia de Sánchez Yantén en la actividad. “Don Mario Sánchez lleva siete años trabajando en el arbitraje formativo de la ANFP”, contó el entrevistado.

Mario Sánchez, el árbitro del Club de Póker que mantiene un cargo en el fútbol chileno

“Lo conocí en el 2013 cuando estaba trabajando en la ANFA. Es mi jefe directo en la parte técnica, me ha visitado en reiteradas ocasiones”, afirmó Sergio Pinela en la conversación que tuvo con los periodistas Roberto Cuevas y Rodrigo Arellano. Los comunicadores le consultaron si en la ANFP están al corriente de la situación.

“En la administración del señor Castrilli, él declaró abiertamente que Mario Sánchez no existe en la ANFP. Pero tenemos un montón de correos donde está copiado. Habitualmente nos comunicamos, nos manda información. Le devolvemos información cuando pide participación, cuando hay que solicitar viáticos”, relató también Sergio Pinela.

Hubo una respuesta que no admitió mucho lugar para las dudas. “La ANFP por supuesto que está al tanto. Está copiado en los correos. Nos instruye y entrega conocimiento arbitral”, reconoció el colegiado. Dentro de los temas abordados, Pinela también se refirió a la relación que tiene con Roberto Tobar.

Presidente del Comité de Árbitros de Osorno le echa leña al escándalo en el fútbol chileno: “Tobar es mi jefe, pero no lo conozco”

La relación con Roberto Tobar, el presidente de la Comisión de Árbitros del fútbol chileno, por cierto que fue tema para Sergio Pinela.“A día de hoy, no lo conocemos. Es mi jefe directo, pero no lo conozco. Para Tobar no formamos parte de su equipo”, lanzó.

Hay entrevistas que dio y señala que conoce a todos los árbitros y árbitras que dirige. Pero si no nos menciona, se entiende que no formamos parte y que por eso no se presenta a las reuniones ni manda correos”, expresó Pinela, quien desde 2017 está encargado del Colegio de Árbitros de Osorno en el proceso formativo.

Y añadió más detalles al respecto. “El señor Tobar tuvo el tiempo suficiente para ir a dependencias de la ANFA para darles charlas a los árbitros de Tercera División. Y nosotros pidiendo a gritos una visita para instruirnos de las modificaciones y las nuevas normativas que aparecen desde la FIFA o la Conmebol”, afirmó Sergio Pinela. ¿Con qué seguirá el escándalo en el arbitraje chileno? El tiempo dirá…