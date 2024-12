Hace algunos meses una sorprendente polémica se tomó los medios británicos cuando se reveló que Annie Kilner, esposa del futbolista del Manchester City, Kyle Walker, le pidió el divorcio, luego de que se reveló que el central tuvo dos hijos fuera del matrimonio, producto de su infidelidad con Lauren Goodman, estrella del reality “celebs go dating”.

Tras conocerse la separación de la pareja, distintos medios reportaron que el futbolista se encontraba “devastado”, sin embargo, recientemente parece que una inesperada luz de esperanza se encendió entre la ex pareja.

¿Annie y Kyle se están reconciliando?

Los rumores empezaron luego de que Annie posó con una amiga en el Lowry Hotel de Manchester y asistió a un deslumbrante almuerzo de mujeres. Pero además de su destacado look, lo que llamó la atención de la prensa fue un accesorio: Su anillo de bodas.

Puede ser que simplemente pensó que el anillo combinaba mejor con el atuendo, mientras que otros usuarios a través de las redes sociales apunta a una señal que podría recomponerse la relación.

Esto debido a que desde que anunció su separación, Annie no ha usado el anillo en público, por lo que este cambio llamó la atención de la prensa británica.

El quiebre de Annie y Kyle Walker

La pareja lleva casada tres años y fueron novios de la infancia que se conocieron en Sheffield cuando eran adolescentes. Sin embargo, la pareja se casó recién en noviembre de 2021 durante una ceremonia íntima en Mottram Hall en Cheshire.

Su boda fue una sorpresa después de que Kyle se viera involucrado en varios escándalos de infidelidad con conocidas figuras de la farándula británica, como la estrella del reality de televisión Ex on the Beach, Laura Brown y luego con la estrella de Celebs Go Dating, Lauryn Goodman, con quien tuvo dos hijos secretamente.

El primero de ellos nació durante un break entre Annie y Kyle, mientras que el segundo nació el 2023 cuando Annie estaba esperando el cuarto hijo de la pareja.

Tras revelarse esta noticia, Annie solicitó el divorcio de Kyle. En una entrevista con el medio The Sun, señaló que “Lo que me ha hecho a mí y a nuestros hijos es obsceno”.

“No puedo empezar a expresarlo con palabras”. Annie reveló que se enteró de su infidelidad con Lauryn a comienzos del año pasado y lo perdonó. “Me enteré un mes después y me destrozó”, expresó, para luego agregar: “Me rogó que volviera con él, pero en julio volvió a hacerlo”.

“No habían pasado ni tres meses y alguien estaba embarazada. Mi hija menor tenía un año. ¿Quién hace eso?”, puntualizó.