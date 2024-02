Arturo Vidal generó coincidencia en las miradas de Jorge Almirón y Ricardo Gareca, quienes viven sus primeros meses en Chile. Claro, con los matices que generan sus disímiles cargos: uno dirige a Colo Colo, mientras que el otro acaba de comenzar su ciclo en la Roja.

El Cacique afina los últimos detalles para recibir a Godoy Cruz en la revancha de la Fase 2 de la Copa Libertadores. Lo hace después de sufrir una derrota ante O’Higgins en la segunda fecha del Campeonato Nacional 2023. Aunque Almirón tomó recaudos.

Cambió los 11 jugadores que dispuso en la visita al Tomba en el estadio Malvinas Argentinas. Vidal fue uno de los reservados, aunque no tendrá inconvenientes para estar en la revancha ante el Bodeguero. “Están todos para jugar. Por eso roté, para que se recuperen”, explicó el DT argentino este 27 de febrero.

“No hace falta apresurar a Arturo, sabe jugar este tipo de partidos. Dos días que no entrene no son nada. Van a llegar todos bien”, agregó el exentrenador de Boca Juniors, cuadro con el que alcanzó el subcampeonato del torneo de clubes más importante de América.

Por eso mismo, Vidal es una pieza fija para el desafío colocolino ante el cuadro mendocino. Para Almirón se erigió en un indiscutido. “Llevo mucho tiempo dirigiendo y con él todo se hace muy fácil. Nos empuja todos los días”, manifestó el trasandino de 52 años hace algún tiempo.

Arturo Vidal en la lupa de Almirón y Gareca: coincidencias en torno a su carrera

Arturo Vidal generó una buena opinión inmediata en Jorge Almirón, aunque todavía no experimenta un trabajo bajo la tutela del Tigre Gareca. De todas formas, el exseleccionador de Perú sabe perfectamente de qué va la calidad del Rey.

“Ha hecho una carrera brillante y sigue haciéndola. Está en un grande, está en competencia internacional. Debe agarrar continuidad. Ya no me interesa el lugar donde esté jugando. Incentivo para que salga afuera el joven, triunfe, se esmere y vaya a ligas mejores”, afirmó Gareca en una conversación con CNN.

Y agregó que “pero con la carrera de Vidal lo que necesita es jugar, tener continuidad y eso lo tiene en Colo Colo. De ahí veremos si mantiene un determinado ritmo”. Es un hecho: el exmediocampista de la Juventus y el Bayern Múnich figura en el radar de Gareca.

“Aunque con los años uno corre mejor la cancha, de joven uno corre de manera desmedida. La calidad la tiene”, sentenció el Tigre. Es decir, dependerá exclusivamente de Vidal seguir adelante con ese deseo de continuar su ciclo en la Roja.

