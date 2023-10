Ariel Holan volvió a hablar tras su salida de Universidad Católica. Aludió al mismísimo Muñeco Gallardo para hablar del fin del exitoso ciclo que tuvo en Independiente. Y también explicó por qué rechazó volver al Rojo, que hoy en día cuenta con Mauricio Isla en el plantel y Carlos Tevez en la dirección técnica.

El ex DT de la UC fue uno de los que la dirigencia del cuadro de Avellaneda contactó para asumir el mando del plantel profesional. Pero Holan escogió rechazar la propuesta. En una entrevista con Juan Pablo Varsky, el experimentado entrenador de 63 años explicó sus porqués.

“No era lo mejor para el club. Pensé en el club y no en mí. Si hubiera pensado en mí, le hubiera hecho caso a mi familia y a todos, hubiera agarrado. Y no era lo mejor para Independiente”, aseguró el estratego nacido en Lomas de Zamora, quien tuvo dos ciclos en la Franja. De hecho, también le apuntó al ciclo que lidera el Apache.

Por el momento, el otrora goleador de Boca Juniors ha cumplido una buena campaña en el Rey de Copas. “Esto que se está generando en el club y Carlitos con el equipo, si hay unidad se puede generar. Si no, no. Yo no me considero tan importante como para creer que puedo con todas las vicisitudes”, aseguró el ex estratego de Defensa y Justicia.

“Les dije a las personas que me llamaron que siempre estoy disponible para el club, pero que no era el momento. No vi uniformidad en la toma de decisión”, sostuvo también Ariel Holan. No detectó consenso en el interés de la institución en ficharlo.

Holan revela que quiso ser el Muñeco Gallardo de Independiente

Ariel Holan quiso replicar el exitoso proceso que encabezó el Muñeco Gallardo en River Plate, pero en Independiente de Avellaneda. Con el Rojo logró ganar la Copa Sudamericana 2017 y también la Copa Suruga Bank. Aquella estadía comenzó en diciembre de 2016 y terminó en mayo de 2019.

“Me quería quedar cuando me echaron. Soñaba con hacer lo mismo que Marcelo (Gallardo) en River. Veía que veníamos en un proceso muy bien, estábamos trabajando con todos los juveniles”, aseguró el DT, quien también trabajó en el Santos de Brasil y el León de México.

Añadió algo sobre el recuerdo de su destitución. “Me enteré el día que me echaban por Crónica TV. Fue lastimoso, muy doloroso, pero ya está”. Y precisó que “habíamos perdido en Colombia con Águilas Doradas. En la revancha ganamos y pasamos. Íbamos al receso y ahí se rompió el proceso. Me quedó la tristeza de interrumpir un proceso de un equipo que todavía veía que podía seguir dando”, sentenció Holan.

¿Cuándo terminó el segundo ciclo de Ariel Holan en la Universidad Católica?

El 21 de julio de 2023, la UC oficializó la salida de Ariel Holan. Le puso punto final al segundo ciclo del DT argentino en San Carlos de Apoquindo tras una derrota frente a Curicó Unido en el estadio La Granja.

¿Cuántos títulos tiene Ariel Holan en su palmarés de DT?

Ariel Holan tiene cuatro títulos en su carrera como DT de fútbol, pues también dirigió hockey: ganó el Campeonato Nacional 2020 con la Católica, dos trofeos con Independiente de Avellaneda y la Leagues Cup con el León de México en 2021.

¡Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News!