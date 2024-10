Tras el triunfo de Universidad de Chile en el clásico universitario, Charles Aránguiz se dio tiempo de referirse a su ausencia en la Roja. El periodista de TNT Sports Marcelo Díaz quiso aclarar lo que había dicho Ricardo Gareca, quien lo apuntó como el que no contestó el llamado a la selección.

“¿Cuándo habló de esto? ¿Fue ahora o hace seis meses? Yo no hablé con Gareca hace seis meses, fue con su círculo. Si alguien no contestó, que no me metan a mí en eso”, respondió el Príncipe en la transmisión oficial.

Resulta que esa interacción generó toda una polémica, ya que David Pizarro, exfutbolista de Universidad de Chile, publicó en redes sociales que “Charles Aránguiz es muy bueno hasta para responder preguntas hueonas” y generó una inesperada respuesta de Marcelo Díaz.

La historia de David Pizarro contra el periodista Marcelo Díaz, quien le contestó con firmeza | Instagram

La respuesta de Marcelo Díaz a David Pizarro

En el programa Todo Es Cancha, el periodista respondió sin anestesia al ninguneo de David Pizarro. “Yo le hago tres preguntas a Charles: el gol en su regreso, lo que suceda con las fechas restantes y si fue el jugador que no le respondió a Ricardo Gareca”, partió diciendo.

“Él responde que su respuesta fue hace seis meses. Y ahí está la declaración que está en todos lados. Ahora, ¿es hueona la pregunta? Porque esto publicó David Pizarro (lo muestra). Con Charles Aránguiz no hay muchas chances para conversar y su nombre estaba dando vuelta”, sumó.

“Yo sé que Pizarro es ídolo en la U, la gente lo aplaude. Pero, un jugador que se borró tantas veces de la selección y en los peores momentos, y no dio este tipo de respuestas porque se escondía hasta de los técnicos que lo convocaban, no es necesario responderle. Se borró muchas veces”, disparó.