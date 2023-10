Rolo González volvió a Calama en busca del ascenso de Cobreloa. El capitán de los Zorros del Desierto cumplió el objetivo, pues el cuadro naranja se coronó campeón de la Primera B, que tuvo una definición espectacular con escenarios volátiles prácticamente en todo momento. Pero que terminó con ocho años de la institución en la segunda categoría nacional.

El zaguero fue uno de los titulares indiscutidos de Emiliano Astorga. Y no pudo contener el llanto tras la emotiva consagración loína en el Campeonato Ascenso. “Es muy difícil hablar, son muchos sentimientos que siento en este momento. Llegué a los 14 años al club. Me tocó vivir las malas, las buenas”, introdujo el imborrable Rolo en la conversación con la periodista Francisca Vargas de TNT Sports.

“Volví al club con la intención de ser campeón y volver a primera división en un buen momento de mi carrera. Tomamos la difícil decisión familiar, pero convencidos que se iba a poder dar. Le doy gracias a toda la gente que estuvo conmigo en los momentos malos. Se lo dedico a ellos principalmente”, agregó Rodolfo González. Hizo alusión indirecta a algunos acercamientos con clubes importantes de primera división, como Colo Colo.

También les dejó un mensaje a los hinchas más pequeños. “A toda la gente y los niños que no pudieron disfrutar a Cobreloa en primera les podemos decir que Cobreloa está de vuelta en primera. Representamos a gente que se saca la cresta, que se levanta a las 3 am para ir a sacar el mineral. Imagínate todo lo que vivimos hoy, no me arrepiento de nada. Estoy acá, puedo gritar que soy campeón y eso me llena de orgullo”, dijo el máximo referente del plantel.

La emoción de Rolo González tras el ascenso de Cobreloa: afloran lágrimas tras el recuerdo de su padre

Rolo González recordó las decepciones vividas en la búsqueda del ascenso de Cobreloa, que finalmente se materializó este domingo 15 de octubre en el estadio Fiscal de Talca. Una derrota ante Cobresal y una aplastante caída ante Deportes Copiapó extendieron la permanencia loína en la Primera B.

“Sirve. Todo es experiencia. Lo conversamos también. Los jóvenes que vivieron el 5-0 el año pasado seguro que hoy enfrentaron el partido de otra forma. Les dije que había servido de experiencia. Hoy es sólo alegría. Cobreloa es muy grande. Es de primera y hoy en día lo podemos gritar”, dijo el ex Cobresal y Rangers.

El defensor de 34 años recordó a su padre en esta entrevista con TNT Sports. “No me quiero olvidar de una persona muy importante que marcó mi vida, mi viejo que lo tengo en el cielo. Se lo quiero dedicar a él, siempre estuvo conmigo cuando chico. No me pudo ver debutar en primera, pero se lo quiero dedicar a él. Lo amo, todo para él. Juego para él. Todo el sacrificio ha sido para él”, manifestó prácticamente quebrado en llanto Rodolfo González.

“Al Feña Cornejo, a Miguel Hermosilla que estuvo en mis inicios en Cobreloa, a todas las personas que seguro nos dieron una mano desde arriba”, agregó para recordar a dos viejas glorias del club que fallecieron. “Cobreloa es mi club. Es mi institución. Soy un cobreloíno de corazón y poder conseguir esto que es histórico para nuestra gente… Todavía no caigo ni lo dimensiono”, sentenció el Rolo. ¡A celebrar, capitán!

¿Cuántos partidos jugó Rodolfo González en el Campeonato Ascenso 2023?

Rodolfo González sumó 28 partidos por Cobreloa en el Campeonato Ascenso 2023 que terminó con el retorno loíno a la élite del fútbol chileno. Anotó un gol, regaló una asistencia y recibió seis tarjetas amarillas.

¿Cómo terminó la tabla de posiciones en la Primera B que ganó Cobreloa en 2023?

Cobreloa ganó el Campeonato Ascenso 2023 con 54 puntos al cabo de 30 partidos.

